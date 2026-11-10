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Делегация Саратовской области приняла участие во Всероссийском конгрессе наблюдателей

Новости
Делегация Саратовской области приняла участие во Всероссийском конгрессе наблюдателей

Председатель Общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук и общественный наблюдатель Вольского муниципального района Саратовской области Тамара Каратляшева приняли участие во Всероссийском конгрессе наблюдателей, который состоялся в Москве на базе Общественной палаты Российской Федерации.

Организатором конгресса выступили общероссийское общественное движение «Корпус «За чистые выборы» совместно с Общественной палатой РФ и Ассоциацией «Независимый общественный мониторинг».

Делегация Саратовской области приняла участие во Всероссийском конгрессе наблюдателей

В течение двух дней наблюдатели совместно с юристами, политологами, экспертами в сфере избирательного права обменивались своими оценками наблюдения за выборами и обсуждали перспективы развития института. Выработкой идей для новых проектов участники конгресса и занимались в рамках четырех секций:
• стандарт качества наблюдения;
• цифровые технологии и искусственный интеллект в избирательном процессе;
• общественное наблюдение и медиа;
• развитие сообщества участников общественного мониторинга, институциональные механизмы и просветительские практики.

В ходе работы одной из секций Борис Шинчук рассказал о том, почему назвал общественных наблюдателей «армией правды» - термин, который в дальнейшем подхватила вся Россия.

«Во время выборов наши наблюдатели стоят на своём посту, защищая интересы нашей Родины и доказывая, что выборы проходят открыто и легитимно, словно армия, но не просто армия, а армия правды. Несмотря на то, что работа по общественному наблюдению завершена, армия правды продолжает стоять на посту № 1, охраняя правду о демократической России»,
- подчеркнул Борис Шинчук.

Кроме того, Борис Шинчук предложил учредить почётные знаки для общественных наблюдателей, что будет способствовать укреплению института общественного наблюдения.

Своими впечатлениями от участия в конгрессе поделилась общественный наблюдатель из Вольска Тамара Каратляшева:
«Я принимаю участие в конгрессе наблюдателей уже во второй раз, и для меня это очень важно и ценно. Здесь всегда интересно и содержательно, есть возможность услышать мнение коллег из разных регионов, обсудить общие проблемы и наметить пути их решения. Рада быть частью этого сплочённого сообщества неравнодушных людей».