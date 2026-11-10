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Выданы первые разрешения на строительство домов на территории будущего микрорайона Аэропорт

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Министерство строительства и ЖКХ области выдало разрешения на строительство жилых домов на территории бывшего аэропорта «Центральный» в Саратове, где в рамках комплексного развития территорий будет построен новый микрорайон Аэропорт со всей необходимой инфраструктурой.

Фото предоставлено министерством строительства и ЖКХ Саратовской областиФото предоставлено министерством строительства и ЖКХ Саратовской области

 

 
Выданы разрешения на строительство двух 14-этажных жилых домов на улице Александра Захарченко. В настоящее время на этой территории продолжается строительство дорожной инфраструктуры и магистральных сетей водоснабжения.
 
«Застройка территории бывшего аэропорта «Центральный» осуществляется в рамках комплексного развития территории, помимо строительства жилых домов там предусмотрено создание всей необходимой социальной инфраструктуры, в том числе 8 детских садов, 3 школ, двух детских и двух взрослых поликлиник, а также спортивных объектов. Также там будет сформирован зеленый каркас и общественные территории», - пояснил министр строительства и ЖКХ области Михаил Бутылкин.