Выданы первые разрешения на строительство домов на территории будущего микрорайона Аэропорт

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Фото предоставлено министерством строительства и ЖКХ Саратовской области

Выданы разрешения на строительство двух 14-этажных жилых домов на улице Александра Захарченко. В настоящее время на этой территории продолжается строительство дорожной инфраструктуры и магистральных сетей водоснабжения.«Застройка территории бывшего аэропорта «Центральный» осуществляется в рамках комплексного развития территории, помимо строительства жилых домов там предусмотрено создание всей необходимой социальной инфраструктуры, в том числе 8 детских садов, 3 школ, двух детских и двух взрослых поликлиник, а также спортивных объектов. Также там будет сформирован зеленый каркас и общественные территории», - пояснил министр строительства и ЖКХ области Михаил Бутылкин.