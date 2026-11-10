Саратовский спортсмен – чемпион мира!

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Нухбек Зайнулабилов, спортсмен областного центра спортивной подготовки, воспитанник школы олимпийского резерва по спортивным единоборствам имени Султана Ахмерова, стал лучшим в весовой категории до 83,9 кг.«Путь к мировому золоту состоял из четырёх поединков. В решающем финале саратовец встретился с представителем Англии и одержал победу, доказав своё превосходство на международной арене!За этим результатом — большая работа, характер, дисциплина и умение собраться в самый ответственный момент.Поздравляю Нухбека и его тренера-преподавателя Даци Дациева с выдающимся достижением!Саратовская школа единоборств вновь заявляет о себе на весь мир. Гордимся нашими спортсменами и желаем не останавливаться на достигнутом!», - отметил министр спорта Саратовской области Александр Абросимов.