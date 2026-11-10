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Саратовский спортсмен – чемпион мира!

Новости / Главное в спорте / Спорт
В Тбилиси (Грузия) завершился чемпионат мира по MMA. За медали боролись 334 сильнейших спортсмена из 67 стран.

 
Нухбек Зайнулабилов, спортсмен областного центра спортивной подготовки, воспитанник школы олимпийского резерва по спортивным единоборствам имени Султана Ахмерова, стал лучшим в весовой категории до 83,9 кг.
 
«Путь к мировому золоту состоял из четырёх поединков. В решающем финале саратовец встретился с представителем Англии и одержал победу, доказав своё превосходство на международной арене!
 
За этим результатом — большая работа, характер, дисциплина и умение собраться в самый ответственный момент.
 
Поздравляю Нухбека и его тренера-преподавателя Даци Дациева с выдающимся достижением!
 
Саратовская школа единоборств вновь заявляет о себе на весь мир. Гордимся нашими спортсменами и желаем не останавливаться на достигнутом!», - отметил министр спорта Саратовской области Александр Абросимов.
 