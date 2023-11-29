Антон Семенов: "У меня большая семья – 1300 человек"

просмотров: 342

Поскольку 2023 год, объявленный президентом "Годом педагога и наставника", для сотой школы совпал с 60-летним юбилеем, мы решили побеседовать с прогрессивным директором о современных детях, изменениях в образовании, приоритетах в экономике и "Разговорах о важном".-Мне нравится. И если раньше это было слово едва ли не ругательное, почти бранное, то сейчас многие дети хотят быть айтишниками. В глазах молодежи эта профессия и все, что с ней связано, выглядит бесспорно престижно. Да и государство это направление поддерживает. Детям все, что связано с компьютерами, нравится. Плюс фильмы, многим они известны. В одном из них создан образ героя нашего времени - гений-миллиардер, плейбой, филантроп. Видим героя, а кто он по профессии? Программист. Современный кинематограф создает для айтишников вот такой обаятельный контекст. То, что это становится привлекательным для молодежи, вполне логично. И это, я считаю, неплохо. Другой вопрос, что не каждый готов понимать или хотя бы пытаться анализировать этот долгий и подчас мучительный путь – от ученика за клавиатурой до супермена перед экраном компьютера, которого сейчас принято называть модным словом "айтишник".Скучные дядьки, которые сидят за компьютерами, одновременно едят булочку, на себя же ее крошат и с космосом разговаривают – такой образ специалиста по it-технологиям остался в далеком прошлом. Потребности общества, а вслед за ними и приоритеты, соответственно, давно изменились. Как вы говорите, "айтишник" давно на вершине пьедестала социальных приоритетов. Для молодежи так точно, это вне всяких сомнений. Изменился и имидж, и отношение общества, и требования к человеку, входящему в профессию. It-инженер – это теперь ученый, обладающий определенной суперсилой и всем, что с ней связано, то есть на выходе это человек с деньгами и властью. Рынок профессий растет, от тестирования простейшего программного обеспечения до программирования глобальных коммерческих операционных систем, на которые опираются мировые экономики. И где-то здесь себя найти может, по факту, любой. Если приводить конкретные примеры, у нас есть отличная компания "Яндекс", которая запросто потягается с мировыми гигантами вроде Google, одним из основателей которого, к слову сказать, является русский по происхождению человек Сергей Брин. "Яндекс" к тому же уделяет много внимания в своей работе обучению. Посмотрите на "Яндекс. Образование" – это просто кладезь всего полезного для полноценного старта в IT.-Мне кажется, это произошло после пандемии. Тенденции и раньше развивались, разумеется. Пандемия дала толчок именно этой сферы во всем мире. Нет худа без добра, как говорится. Но поскольку, у нас в стране еще и поле для развития большое, то и потенциала именно с IT-технологиями оказалось больше. Мы вынуждены были их изобретать и мгновенно улучшать в короткие сроки. Не хочу никого рекламировать, но у нас есть много замечательных сервисов, уровень которых намного превосходит некоторые зарубежные. Приложение любого банка, открыть или закрыть счет, причем неважно, металлический или брокерский, перевести деньги, да еще и пообщаться, котика с открыткой отправить – поверьте, этого в мире почти нет. А нам при этом кажется иногда, что мы где-то там на задворках цивилизации располагаемся. Это давно далеко не так. Доставка всего и вся – от мотка изоленты до автомобиля, все это начало развиваться именно до и после ковида.Молодежь, глядя на все это, складывает в голове образ доходной сферы деятельности, где есть помимо финансовой самореализации еще и творчество и в целом много позитивных стимулов для стремления учиться именно программированию.-Так как я сам по образованию инженер-программист, то посоветовал бы развивать логику, знать математику, физику. Необходимые нейронные связи будут сами появляться. Мой племянник, который сейчас учиться в восьмом классе, он, как ребенок, имеет право не знать конкретного ответа на вопрос: «А что ты имеешь в виду, когда говоришь: "Хочу быть "айтишником"?» Он поступил в так называемый "IT-класс», и на подобные вопросы отвечает: "Я же сейчас только базу собираю". И в этом он, конечно, прав. Из чего собирается эта база, я вам перечислил.Много школьных учителей информатики – это переученные математики, будем откровенны, но это давно уже отдельная область знаний. Интересная и сложная. Предмет, многое вобравший в себя из нескольких фундаментальных наук.-Да, безусловно. И сами термины hard и soft- навыки они, кстати, пришли из области it-технологий и стали общеупотребительными, это тоже о многом говорит. И как раз сейчас мы переходим на "твердые" материи в этом вопросе, уже обсуждаем информатику, не как вспомогательную, а как приоритетную область знаний в современном мире.-Не изменилась и не изменится. Это я говорю Вам, учитывая и свой преподавательский, и директорский опыт. Куда бы ни шагнула робототехника, дистанционные образовательные технологии – еще не так давно они были в палеолите, а сейчас любой человек легко пользуется всеми новейшими разработками. Уникальный жизненный опыт, эмоции, сочувствие, сопереживание, авторский взгляд на вещи, мировоззрение, душа, сердце…Что-то сверхъестественное должно произойти, чтобы все это можно было чем-то заменить или хотя бы сымитировать, а потом отбросить за ненужностью.Любой учитель, безусловно, накладывает личный отпечаток уникальности на то, что он преподает и кому он преподает. Двух одинаковых уроков на одну и ту же тему даже у одного учителя не бывает, и это здорово. Мой однозначный ответ на ваш вопрос – нет, живого учителя ничто и никогда не заменит. К фантазиям на эту тему отношусь скептически, фильмы про андроидов, заменивших людей, мы смотрим давно, начиная с какого-нибудь "Терминатора" с Арнольдом Шварценеггером, заканчивая, скажем, отечественным сериалом "Лучше, чем люди", и что же мы можем сказать? Мораль почти любой "басни" на эту тему одна – идея очеловечить робота и противопоставить его живому человеку терпит крах.-Честно, сначала у меня было легкое недопонимание. Поэтому я счел своим долгом изучить все максимально детально. Я просмотрел все темы и материалы сразу, (если помните, с самого начала все они были в открытом доступе), и большинство вопросов у меня отпало сразу. Сейчас с уверенностью могу сказать, я оцениваю "Разговоры о важном" на твердую пятерку.Когда говорят: "Пропаганда!", я отвечаю, "пропаганда" – это, наверное, плохо, а пропаганда здорового образа жизни? Кто-то поспорит с тем, что это хорошо? А еще, как правило, выясняется, что эти "противники пропаганды" не знают, о чем говорят, то есть не смотрели материалы уроков, но обсуждают и осуждают. Это примерно, как: "я книгу не читал, но она плохая".Я изучаю материалы абсолютного каждой темы проекта с самого начала "Разговоров о важном" и мне нравится качество. Что-то спорно, возможно, что-то дается слишком сложно, или, наоборот, легковесно, но все сделано на высоком уровне качества. А потом каждый конкретный учитель волен адаптировать предложенный материал к уровню и интересам конкретного класса.У меня есть мечта, которую до конца этого учебного года я намерен воплотить в жизнь – однажды провести "Разговоры о важном" самому в одной из параллелей классов. Уроки подготовлены интересные и все темы важны. Подобного проекта явно не хватало современной школе и то, как это выполнено, на сегодняшний день, меня не только устраивает, но и радует. Даже я, взрослый человек, имеющий высшее образование, узнаю что-то новое для себя. Привлечение классных специалистов, классных компаний, интересных спикеров-лидеров мнений – все это воспринимаю исключительно положительно."Россия - мои горизонты" – то же самое. Ничего, кроме пользы в этом не вижу. Более того, повторюсь, школе это было нужно. Надеюсь, самоповторов у авторов и впредь не будет, а проекты не выхолостятся.-Однозначно – полное доверие со всех сторон. Главное – ребенок с чистым разумом, две другие вершины треугольника – люди с опытом, которые должны опираться в том числе и на него, стараясь сохранить доверительные отношения со всеми участниками образовательного процесса. Иначе эта триада просто развалится, и никто ничего поделать не сможет.-Я искренне считаю, что дети всегда есть дети. Я может быть поменяю способы взаимодействия с ними, если вернусь в преподавание, но это будет означать, что я изменился, моя наука изменилась, но не дети.-Наверное, для меня это как раз единственный на данный момент способ возвращения к преподаванию. Другое – в силу занятости, колоссального количества обязанностей и ответственности, невозможно. Поэтому брать на себя целый курс информатики не могу, а проекты – это интересно. Ученики 10-х и 11-х классов – взрослые люди. Работа над темами, которые им интересны, для меня это элемент педагогического творчества в том формате, который я могу себе позволить даже при большой занятости.Я по-прежнему лично обслуживаю всю компьютерную технику, которая есть в школе, просто потому что я это умею и люблю, но преподавания не хватает. Поэтому взялся за проекты, начиная с утверждения тем, заканчивая контролем выполнения работ, оценку качества раскрытия утвержденных тем. Мне это интересно. Старшеклассники – это взрослые самостоятельные люди, почти как студенты, только с детским, свежим, нетривиальным взглядом на вещи.Наш профиль – математика, физика, химия, это сложные предметы, в 10-11 класс идут дети, которые уже мотивированы серьезно заниматься наукой в будущем, поэтому с ними интересно. Так что проекты для меня – тот формат преподавания, который мне на сегодняшний день доступен даже при занятости руководителя образовательной организации. Еще одна цель была – придать больший вес оценке за проект, которая идет в аттестат, заодно сделать так, чтобы дети уже в школе оформляли некий профессиональный "кейс", который пригодится им в будущем, если работа над темой, например, продолжится в вузе.-Вопрос философский. Это не совсем моя компетенция. Возможно, в 9-классах я бы отменил предметы выбора на ОГЭ для тех, кто уходит в СПО. В остальном, экзамены есть экзамены. ЕГЭ трансформируется, и там есть кому подумать и решить, нужно ли что-то менять.-Мечта у меня есть: это пристройка к школе. Хочу, чтоб наш дом стал шире. Любой человек хочет переехать в двушку, а может, и в коттедж. Я не исключение – у меня большая семья в 1300 человек. В целом у меня фонтан идей, стараюсь их записывать и воплощать.Хочется след оставить, создавая историю, которая будет жить. В этом году получилось создать методический совет школы, он заработал, есть результаты. Может и мелочь, но приятно видеть, когда то, что задумано, работает и приносит конкретную пользу. О больших мечтах рассказывать не буду, пока они не превратятся в планы, а планы не реализуются.Много идей возникло за этот год, который президент объявил "Годом педагога и наставника". Многое воплотилось, что опять же радует. Год был насыщенным. Я бы сказал, что меня многое радует, хотя пути к тому, что радует, бывают непростыми.-Не сдаваться, не опускать руки, ничего не делать под воздействием эмоций, ни позитивных, ни негативных. Холодный расчет во всем, но в лучшем смысле этого слова. Школа – это школа жизни, по крайней мере для меня.