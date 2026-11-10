Квартира советского гражданина открылась в музее Пугачева

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Новая экспозиция знакомит посетителей с важнейшими страницами жизни советского общества: образованием, пионерским и комсомольским движением, развитием промышленности, культурой и повседневным бытом. Её центральным элементом стала инсталляция «Квартира советского гражданина», воссоздающая атмосферу эпохи и позволяющая гостям музея почувствовать живую связь с историей семьи, города и страны.- Создание новой постоянной экспозиции стало возможным благодаря техническому оснащению музея в рамках национального проекта «Семья». На эти цели в 2026 году было направлено 7, 96 млн рублей. Для оформления экспозиционного пространства приобретены современное оборудование, интерактивная диорама «Квартира советского гражданина», витрины, подиумы и стенды. Новые решения позволяют более выразительно представить музейные коллекции, сделать посещение музея интереснее и доступнее для семейной аудитории, детей и молодёжи - подчеркнула министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.Особое внимание в рамках проекта уделено сохранению музейного фонда: в фондохранилище установлена современная система газового пожаротушения, обеспечивающая надёжную защиту музейных ценностей.- Модернизация музея началась в 2023 году в рамках национального проекта «Культура». На приобретение современного экспозиционного и технического оборудования было направлено более 8,4 млн рублей; дополнительно были привлечены спонсорские средства и собственные доходы учреждения. Обновление экспозиционных пространств и внедрение мультимедийных и интерактивных технологий расширили возможности музейной деятельности.Реализация национальных проектов «Культура» и «Семья» позволила создать современные условия для сохранения и популяризации историко-культурного наследия, повысить качество музейного обслуживания и расширить возможности организации семейного досуга, - отметила начальник управления культуры Пугачёвского муниципального района Анна Морозова.