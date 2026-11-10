Литературный фестиваль подготовил точки удивления для молодёжи

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Открытие фестиваля состоялось на пресс-конференции в Правительстве Саратовской области. Организаторы и гости рассказали о ключевых событиях программы, которая объединит Саратов, Петровск и впервые — Вольск.Министр культуры Наталия Щелканова подчеркнула, что программа третьего фестиваля стала ещё более разнообразной и масштабной: «В этом году география фестиваля становится шире. Помимо Саратова и Петровска, мероприятия впервые пройдут в Вольске. Базовой площадкой остаётся областная Пушкинская библиотека. Юных участников ждут встречи с современными авторами, мастер-классы художников-иллюстраторов, выставочные проекты, литературно-музыкальные программы и творческие события на лучших культурных площадках региона».Фестивальная программа соединит литературу, историю, изобразительное искусство, театр и музыку. Гостей ждут на творческих встречах с современными авторами, занятиях по созданию литературных историй и иллюстраций, лекциях, выставочных проектах, кинопоказах и концертах.В этом году «Книжные зори на Волге» впервые охватят Вольск, расширяя географию фестиваля. Помимо Областной библиотеки для детей и юношества им. А.С.Пушкина, события пройдут в школах, вузах, театрах, домах культуры, кинотеатрах и учреждениях дополнительного образования. Особое место в программе займут встречи с писателями и литературными деятелями из Москвы, которые проведут мастер-классы и творческие занятия на площадках региона. «Пушкинка» вновь станет одной из главных точек притяжения фестиваля.Директор Областной библиотеки для детей и юношества им. Пушкина Наталья Абрамова считает, что «Фестиваль — это точка удивления для молодёжи. Ведь когда встречаешь вживую любимых писателей или актёров, которых раньше видел только на экране или на страницах книг, это становится ярким воспоминанием на всю жизнь».- Фестиваль «Книжные зори на Волге» создает пространство живого диалога между читателями и создателями книг, помогают открыть литературу через личные встречи, творчество и новые впечатления, - подчеркнул Константин Залесский, историк, журналист, вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны.С подробной программой III литературного фестиваля «Книжные зори на Волге» можно ознакомиться на официальном сайте Областной библиотеки для детей и юношества им. А.С. Пушкина. https://new.pushkinlib.ru/