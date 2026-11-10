В области капитально отремонтировали 206 многоэтажек

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На все виды работ установлен 5-летний гарантийный срок, при этом управляющие организации обязаны поддерживать дом в исправном состоянии и своевременно проводить текущий ремонт для устранения мелких неисправностей и локальных повреждений.«Саратовцы могут проверить, включен ли их дом в программу капремонта и посмотреть сроки проведения работ на официальном сайте Фонда - https://fkr64.ru/» За реализацией программы капремонта в регионе можно следить в канале Фонда капитального ремонта Саратовской области в национальном мессенджере MAX, (https://max.ru/id6450999440_gos), а также соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», - рассказал министр строительства и ЖКХ области Михаил Бутылкин.