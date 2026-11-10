Саратовская область становится точкой притяжения на туристической карте России

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Фото предоставлено министерством культуры Саратовской области

- Регион уверенно движется вперёд в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». На 2026 год было предусмотрено 140,4 млн рублей, а на следующий год — уже 278,9 млн рублей. На создание модульных средств размещения область получила 243,7 млн рублей из федерального бюджета и вошла в тройку лидеров Приволжского федерального округа по объёму этой поддержки. За лето в регионе появились 38 новых номеров модульных средств размещения, а до конца года их станет ещё на 20 больше. Параллельно развиваются кемпинги, обновляются туристические центры в Саратове и Балашовском районе — всё это делает путешествие по области более комфортным и современным, -рассказал заместитель министра культуры Саратовской области Иван Александров.Событийный туризм в Саратовской области переживает настоящий подъём. В 2026 году поддержку получили семь крупных проектов: книжный фестиваль «Волжская волна», фестиваль археологии и реконструкции «Укек 2026», «Театральное Прихоперье», «Музыкальные достопримечательности Саратова», «Созерцание на Утёсе» и мультиформатный «Саратов. Туризм».Традиционные праздники также собрали тысячи гостей: Балаковский фестиваль клубники, «Хлебная пристань" и «Саратов — сердце Волги» стали яркими событиями лета. А «Туриада» в Хвалынском районе объединила около 700 участников из восьми стран и впервые — представителей Луганской и Донецкой Народных Республик.Регион активно представляет себя на крупнейших туристических площадках страны. На выставке «Интурмаркет» в Нижнем Новгороде Саратовская область показала глэмпинги, активный отдых, комплексные маршруты и «гагаринские места», а на форуме «Путешествуй!» укрепила репутацию перспективного направления внутреннего туризма.Чтобы гостям было проще открывать регион, продолжает работать туристический портал области и программа «Карта гостя». Теперь её можно использовать не только в районах, но и в самом Саратове,Саратовская область идёт в ногу со временем: в регионе активно внедряется цифровое заселение через сервис «МАКС». К настоящему моменту к нему подключены 18 крупных средств размещения и ещё 7 объектов меньшего формата, а работа с остальными продолжается.Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина остаётся одной из самых посещаемых площадок области. Все лето там проходили экскурсии, мастер-классы, спортивные и творческие мероприятия.Летний сезон показал: Саратовская область становится всё более привлекательной для путешественников. Регион развивает инфраструктуру, поддерживает фестивали, расширяет цифровую среду и активно продвигает себя на федеральном уровне.Впереди — новые маршруты, новые события и новые возможности для гостей. Саратовская область уверенно превращается в регион, куда хочется приехать, открыть для себя Волгу, историю космонавтики и живую культуру Поволжья.