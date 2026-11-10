На «Университетские смены» в Саратовскую область приехали школьники из Луганской Народной Республики
В СГУ имени Н.Г. Чернышевского проходит четвёртый сезон образовательно-туристской программы «Университетские смены», реализуемый при поддержке Минобрнауки России совместно с Минпросвещения России и «Движением первых».
В этом году её участниками стали 40 школьников из ЛНР.
Отметим, что в Саратовском университете проект стал традиционным: СГУ уже принимал школьников из Донецкой и Луганской Народных Республик в 2023-2025 годах.
На торжественной церемонии право поднять флаг под звуки гимна России предоставили ученику 10 класса Алчевской социально-экономической гимназии ЛНР Владиславу Бордияну.
После официальной части школьники в неформальной обстановке встретились с ректором СГУ Алексеем Чумаченко.
В программе «Университетских смен» - знакомство с достопримечательностями Саратовской области, походы в музеи, образовательные, творческие, спортивные и развлекательные активности. В рамках образовательной программы преподаватели СГУ проводят блоки, связанные с педагогической профориентацией и воспитанием лидерских качеств.