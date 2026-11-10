В лесах Саратовской области завершен пожароопасный сезон
Приказом министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области с 9 ноября 2026 года пожароопасный сезон в лесах региона официально закрыт.
«Решение обусловлено сложившимися погодными условиями - понижением среднесуточных температур воздуха и выпадением на территории области осадков», - отметил и.о. министра Денис Трошин.
Ответственным лицам поручено подвести итоги пожароопасного сезона, провести инвентаризацию и дефектовку лесопожарной техники, противопожарного инвентаря и оборудования, находящегося в лесопожарных станциях, обеспечить их ремонт, консервацию, сохранность и хранение в зимний период в соответствии с установленными правилами и нормативными требованиями.
Несмотря на завершение пожароопасного сезона, мероприятия по осуществлению охраны лесов с целью предотвращения, выявления и пресечения нарушений лесного законодательства будут продолжены.
Напомним, в этом году на территории лесов Саратовской области пожароопасный сезон начался 1 апреля.
«Решение обусловлено сложившимися погодными условиями - понижением среднесуточных температур воздуха и выпадением на территории области осадков», - отметил и.о. министра Денис Трошин.
Ответственным лицам поручено подвести итоги пожароопасного сезона, провести инвентаризацию и дефектовку лесопожарной техники, противопожарного инвентаря и оборудования, находящегося в лесопожарных станциях, обеспечить их ремонт, консервацию, сохранность и хранение в зимний период в соответствии с установленными правилами и нормативными требованиями.
Несмотря на завершение пожароопасного сезона, мероприятия по осуществлению охраны лесов с целью предотвращения, выявления и пресечения нарушений лесного законодательства будут продолжены.
Напомним, в этом году на территории лесов Саратовской области пожароопасный сезон начался 1 апреля.