В лесах Саратовской области завершен пожароопасный сезон

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«Решение обусловлено сложившимися погодными условиями - понижением среднесуточных температур воздуха и выпадением на территории области осадков», - отметил и.о. министра Денис Трошин.Ответственным лицам поручено подвести итоги пожароопасного сезона, провести инвентаризацию и дефектовку лесопожарной техники, противопожарного инвентаря и оборудования, находящегося в лесопожарных станциях, обеспечить их ремонт, консервацию, сохранность и хранение в зимний период в соответствии с установленными правилами и нормативными требованиями.Несмотря на завершение пожароопасного сезона, мероприятия по осуществлению охраны лесов с целью предотвращения, выявления и пресечения нарушений лесного законодательства будут продолжены.Напомним, в этом году на территории лесов Саратовской области пожароопасный сезон начался 1 апреля.