Борис Шинчук: "Попытки уничтожить нашу национальную идентичность осуществляются очень давно"
Одной из форм деструктивного идеологического воздействия на нашу молодежь стало создание и организация туров по нашей стране определенных псевдозвезд. Об этом в интервью нашему изданию рассказал Председатель Общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук.
"Представители Общественной палаты Саратовской области блокировали концерты таких заезжих артистов. Тексты их песен насыщены жаргонной табуированной лексикой, содержат материалы, пропагандирующие употребление наркотических средств, психотропных веществ, экстремистский контент, и все это подается таким образом, чтобы дети это с радостью слушали. Публика от 10 до 16 лет, «хороший бизнес», там крутятся большие деньги. Это идеология, направленная на разрушение наших традиционных духовно-нравственных ценностей.
Попытки уничтожить нашу национальную идентичность осуществляются очень давно и ведутся с помощью различных средств, форм, методов информационной войны", - подчеркнул Борис Леонидович.
Полное интервью с Борисом Шинчуком читайте на нашем сайте в рубрике "ИЗВЕСТНЫЙ собеседник"
"Представители Общественной палаты Саратовской области блокировали концерты таких заезжих артистов. Тексты их песен насыщены жаргонной табуированной лексикой, содержат материалы, пропагандирующие употребление наркотических средств, психотропных веществ, экстремистский контент, и все это подается таким образом, чтобы дети это с радостью слушали. Публика от 10 до 16 лет, «хороший бизнес», там крутятся большие деньги. Это идеология, направленная на разрушение наших традиционных духовно-нравственных ценностей.
Попытки уничтожить нашу национальную идентичность осуществляются очень давно и ведутся с помощью различных средств, форм, методов информационной войны", - подчеркнул Борис Леонидович.
Полное интервью с Борисом Шинчуком читайте на нашем сайте в рубрике "ИЗВЕСТНЫЙ собеседник"