Борис Шинчук: «Любое государство хочет видеть своих граждан патриотами своей страны»

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В настоящее время информационная инфраструктура трансформировалась в плацдарм боевых действий, а информационные ресурсы превратились в инструменты, с помощью которых противоборствующие стороны достигают поставленных политических целей. О том, каким образом в нынешних условиях возможно сохранить национальную культуру России, мы побеседовали с Председателем Общественной палаты Саратовской области, Председателем регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России», директором ГАУК «Саратовский историко-патриотический комплекс «Музей боевой и трудовой славы»- Вы знаете, деструктивное идеологическое воздействие, направленное на размывание традиционных российских ценностей – многоликое явление.Попытки уничтожить нашу национальную идентичность осуществляются очень давно и ведутся с помощью различных средств, форм, методов информационной войны. Но всё мимо. Вот смотрите, к нам в Россию начали переезжать люди из других стран – из Германии, Австрии, Финляндии, Норвегии, Италии.Причем, переезжают со своими семьями, потому что оказалось, что им наши ценности близки, а европейские в их нынешнем виде - уже нет.Одной из форм такого деструктивного идеологического воздействия на нашу молодежь стало создание и организация туров по нашей стране определенных псевдозвезд.Представители Общественной палаты Саратовской области блокировали концерты таких заезжих артистов. Тексты их песен насыщены жаргонной табуированной лексикой, содержат материалы, пропагандирующие употребление наркотических средств, психотропных веществ, экстремистский контент, и все это подается таким образом, чтобы дети это с радостью слушали. Публика от 10 до 16 лет, «хороший бизнес», там крутятся большие деньги. Это идеология, направленная на разрушение наших традиционных духовно-нравственных ценностей.Кто и откуда эти заезжие артисты? Например, Роберт Плаудис(Платина) - гражданин Латвии, проживает в Лондоне; Уланс Познакс (Lil Krystalll) -гражданин Латвии, проживает в Лондоне, Григорий Ляхов проживает в Венгрии, Олег Ничипоренко родился в России, проживает в Испании и так далее. Тексты их песен насыщены матершиной и прочим безобразием, зато раскручены в соцсетях. Вот статистика прослушиваний: например, у Роберта Плаудиса – 68 млн. прослушиваний, у Lil Krystalll – 75 млн. прослушиваний. Для сравнения приведу цифры прослушиваний наших популярных артистов: Александр Розенбаум – 3 млн 629 тысяч, Филипп Киркоров - 16 млн, Стас Михайлов – 8,7 млн, Леонид Агутин – 4,5 млн.То есть кто-то вкладывает огромные деньги в раскрутку и продвижение этих певцов, но сами они никто, ничего из себя не представляют. Заказчикам этого продвижения важно показать неопытной публике, что данные псевдозвезды чрезвычайно популярны, якобы они в тренде. Цель понятна – развалить нашу страну через подрастающее поколение, что называется, на корню, уничтожить наши духовно-нравственные ценности. Наши противники поняли – на поле боя не получается нас сломить, экономические санкции нанесли больший вред самим себе, значит надо попытаться развалить страну изнутри. Но мы это так всё не оставим, за детей надо бороться!- Мигранты, которые оформляют дешевые патенты, семьи везут с собой, тем самым. перегружают нашу соцсферу. Все деньги, которые они зарабатывают, они отсылают на родину. Не понятно, почему наша страна должна работать на ВВП других стран. Нам же нужны квалифицированные кадры.Госдума провела опрос по поводу детей мигрантов, должны ли они знать русский язык и большинство высказались - за. На самом деле любой язык – стержень национальной культуры того или иного народа, а в данном случае речь идет о русском языке. Но это не просто стержень.Русский язык дал возможность в своё время многим народам сохранить свою собственную национальную идентичность и культуру. Так что это такой заслуженный деятель культуры – наш русский язык!Многие приезжие мигранты, не владеющие ни знаниями языка, ни нормами поведения в чужой стране, не осознают масштаба причиненного ущерба, а ведь они фактически разрушают нашу культурную идентичность. Это особенно заметно, когда вокруг какой-нибудь школы появляются фактически национальные анклавы - родители скупают частный сектор в интересах своих детей, многочисленных родственников, которые потом сбиваются в кучки и выясняют отношения с одноклассниками другой национальной культуры. Мигранты не социализированы в нашем обществе, многие криминализированы и часто их поведение вызывает недовольство. Поэтому безусловно необходимо ужесточать меры для мигрантов, эти меры продиктованы заботой о наших гражданах.- По этому поводу у меня был такой диалог с очень образованными людьми, я спросил, а вы верите в Бога? Они сказали – да, мы верим в Бога. Хорошо, тогда скажите, вот Бог создал человеческий образ, а вы пытаетесь изменить его на животный, получается вы идете против божьей воли, вы верите не в Бога, а в дьявола?! Люди задумались… Понимаете, определенные силы намеренно вбрасывают в информационное пространство некие идеи, хобби, увлечения, которые только на первый взгляд кажутся чем-то безобидным, на самом деле они становятся причиной дальнейшего расчеловечивания.Как объяснить подросткам всю опасность от подобных увлечений? Это серьезный вопрос. Любое государство хочет видеть своих граждан патриотами своей страны.В России активно развиваются волонтерские движения, молодежные организации, в частности, «Движение Первых» - это по сути пионеры. Да, это все возврат к идеологии, через которую можно и нужно развивать важные идеи традиционных духовно-нравственных ценностей нашей страны. Героико-патриотическое воспитание — это многоплановая и систематическая работа. Это всегда требует существенных затрат, но это вложение в нашу страну, в ее будущее.- Сегодня в целом наблюдается проблема недостатка знаний истории России гражданами нашей страны, особенно среди молодёжи. Это создает угрозу для нагнетания конфронтации реваншизма мировой политики, попыток пересмотра итогов Второй мировой войны. Мы это сегодня видим везде – в литературе, искусстве, культуре. Распространяют откровенное вранье, например, о том, что Прагу освободили американцы. Идеологическая машина на Западе работает на полную мощь – например, в Германии многие считают, что США внесли решающий вклад в победу над фашизмом. В Великобритании 39% опрошенных считают, что во Второй мировой войне победили благодаря Англии, а СССР – всего 15%. В общем главное, чтобы общественность не поддерживала позицию Россию.Сегодня существует много проектов патриотической направленности, в частности, проект «Пушкинская карта» был создан именно для того, чтобы формировать патриотизм в молодежи.Но что мы видим в итоге – допущена, на мой взгляд, технологическая ошибка. Ответственным назначено министерство культуры, а не министерство образования. Дело в том, что двери всех учреждений культуры открыты, но школьники сами никуда не придут, им нужно помогать правильно определиться.Наш Музей боевой и трудовой славы работает по «Пушкинской карте». «Мы работаем без выходных, потому что у нашей памяти выходных быть не может» – так написано на входе в наш музей. Все желающие могут купить по «Пушкинской карте» билет на экскурсию по музею. Проводим лекционные занятия, мультимедийные экскурсии и выставки. Форматов много. Более того, мы сами приезжаем в школы районов Саратовской области. Каждый день мы куда-то выезжаем, на нашем транспорте.Помните стихотворение Михалкова? «В воскресный день с сестрой моей мы вышли со двора. - Я поведу тебя в музей! - Сказала мне сестра. Вот через площадь мы идём и входим наконец в большой, красивый красный дом, похожий на дворец…» Просто задаюсь вопросом, а где сейчас в современности та сестра, которая поведёт в музей? Она сама нигде не была. Это к вопросу о значении Пушкинской карты и о том, что мы готовы активно взаимодействовать со всеми учреждениями образования. Эту работу мы могли бы также осуществлять в рамках проекта «Пушкинская карта». И вот если это заработает, тогда строчки стихотворения станут пророческими.