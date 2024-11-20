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В Саратовской области 60% выпускников выбирают обучение в колледжах или техникумах

Новости
Об этом в интервью нашему изданию сообщил заместитель Председателя Правительства Саратовской области - министр образования Михаил Игоревич Орлов.
В Саратовской области 60% выпускников выбирают обучение в колледжах или техникумах


"Если говорить о среднем профессиональном образовании в регионе, то обучение студентов ведется по 167 специальностям и профессиям. При этом наиболее массовыми направлениями подготовки являются: промышленность – 30,9%, строительство – 16,3%, здравоохранение – 12,8%, транспорт – 10,6%, сельское хозяйство – 17,7%, образование – 4,3%. Следует отметить, что за 5 лет контингент студентов организаций СПО вырос на 10%.
Прием документов на 2024/2025 учебный год продолжается до 25 ноября 2024 года и сейчас составляет около 18 тыс. человек. План приема сформирован с учетом потребности кадров по отраслям экономики региона и утвержден на Координационном совете по профессиональному образованию, прогнозированию и координации подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов в Саратовской области. В этот совет входят не только представители Правительства области и образовательных учреждений, но и представители предприятий и организаций нашего региона, которые заинтересованы в будущих кадрах", - рассказал министр.

Полное интервью с Михаилом Орловым читайте на нашем сайте в рубрике "Известный собеседник".