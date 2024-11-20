Михаил Орлов: «Сегодня 60% выпускников выбирают обучение в колледжах или техникумах»

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Молодые педагоги детских садов

Молодые педагоги техникумов и колледжей

- Если говорить о среднем профессиональном образовании в регионе, то обучение студентов ведется по 167 специальностям и профессиям. При этом наиболее массовыми направлениями подготовки являются: промышленность – 30,9%, строительство – 16,3%, здравоохранение – 12,8%, транспорт – 10,6%, сельское хозяйство – 17,7%, образование – 4,3%. Следует отметить, что за 5 лет контингент студентов организаций СПО вырос на 10%.Прием документов на 2024/2025 учебный год продолжается до 25 ноября 2024 года и сейчас составляет около 18 тыс. человек. План приема сформирован с учетом потребности кадров по отраслям экономики региона и утвержден на Координационном совете по профессиональному образованию, прогнозированию и координации подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов в Саратовской области. В этот совет входят не только представители Правительства области и образовательных учреждений, но и представители предприятий и организаций нашего региона, которые заинтересованы в будущих кадрах.Что касается распределения принятых студентов по отраслевым группам, то здесь дело обстоит так: инженерное дело, технологии и технические науки – 52,74%, науки об обществе – 18,25%, здравоохранение – 12,08%.С учетом предложений ведущих работодателей за последние три года организовано обучение по 44 новым специальностям, в том числе, немассовые перспективные высокотехнологичные профессии - аддитивные технологии, оператор беспилотных авиационных систем.- С 2022 года Саратовская область – участник федерального проекта «Профессионалитет». Ключевая инициатива проекта – интеграция колледжей и предприятий реального сектора экономики посредством создания образовательно-производственных кластеров. Студента в колледже «Профессионалитета» готовят под конкретное рабочее место на конкретном предприятии.В настоящее время созданы 5 кластеров: в 2022 году –по отраслям «Машиностроение», «Сельское хозяйство», в 2023 году – «Средства массовой информации и коммуникационные технологии», «Образование», в 2024 году – «Машиностроение».Общее количество образовательных организаций «Профессионалитета» – пять базовых и 21 сетевая организация, общий контингент 21738 студентов, из них в рамках проекта обучается более 4850 студентов. В 2024 году принято на обучение 1680 человек. Участниками Проекта являются 47 предприятий-работодателей.С работодателями ведется совместная работа по профориентации, работодатели включены в образовательный процесс в качестве преподавателей по совместительству. Обучающиеся проходят практическую подготовку с закреплением наставника на производстве. Штатные преподаватели профессиональных дисциплин проходят стажировку в лучших организациях и на предприятиях регионов России, в том числе на базе федеральных технопарков профессионального образования. Представители работодателей в качестве экспертов участвуют в проведении Демонстрационного экзамена.Открытие специальностей ведется под конкретные рабочие места. Под запрос работодателей введены рабочие профессии. Так в кластере «Педагогика-регион 64» - это младший воспитатель («Дошкольное образование»), вожатый («Преподавание в начальных классах»), тренер («Физическая культура»), а кластере «Машиностроение» - это слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов («Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств»), оператор токарных станков с ЧПУ («Технология машиностроения»), слесарь - электрик по ремонту электрооборудования («Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»), слесарь-ремонтник («Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования»).В 2025 году будут созданы еще четыре кластера по направлениям: «Машиностроение», «Строительство», «Энергетика» и «Химические технологии».Адресная подготовка по направлению «Аппаратчик-оператор производства неорганических веществ», «Аппаратчик сушки» будет осуществляться в современных лабораториях Поволжского колледжа технологий и менеджмента, созданных на средства АО «Аппатит». В Саратовском областном химико-технологическим техникуме открыто новое направление для Оргсинтез – Переработка нефти и газа.Положительный опыт сотрудничества Аткарского политехнического колледжа с компанией РусАгро. По запросу и при участии компании в колледже открыты новые специальности «Технология жиров и жирозаменителей», «Технология продуктов питания растительного сырья».Первый выпуск по программам «Профессионалитета» - в 2025 году. В настоящее время обучающиеся уже со второго - третьего курса трудоустроены на предприятия-партнеры.79 студентов ГАПОУ СО «Энгельсского промышленно-экономического колледжа», обучающихся по специальностям: Технология машиностроения, Монтаж, Техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования, Техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств, проходят целевую подготовку и трудоустроены на предприятия г. Энгельса и г. Саратова - АО АО ЭОКБ «Сигнал» им. А.И. Глухарева, ООО ЭПО «Сигнал», ПАО «Саратовский Электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе», ООО «Техкомплект»,АО «Завод металлоконструкций», ООО «ПЭМЗ», ООО «ТАТКАРДАН-ПОВОЛЖЬЕ», ООО «Энкоммаш».- Действительно, перестройка системы среднего профессионального образования уже началась. Сейчас 60% выпускников выбирают обучение в колледжах или техникумах, понимая, что это престижно. Рабочие специальности пользуются спросом, к тому же после среднего профобразования можно пойти в вуз без экзаменов.Именно в целях модернизации системы среднего профессионального образования был разработан федеральный проект «Профессионалитет». Он позволил сократить срок обучения рабочим профессиям с четырех до двух с половиной лет. Благодаря созданию нового подхода к системе СПО, начался переход от регионального уровня поддержки колледжей к отраслевому. Все больше предприятий присоединяются к такому уникальному проекту, понимая, что только совместные усилия будут способствовать развитию современной экономики страны.- Федеральная программа «Земский учитель» реализуется в Саратовской области, как и в остальных регионах Российской Федерации, с 2020 года. Программа призвана мотивировать учителей, и лиц, претендующих стать педагогическими работниками, на переезд для трудоустройства в школы сельских населенных пунктов, рабочих поселков, поселков городского типа, городов с населением до 50 тысяч человек.Сегодня в школах 30 муниципальных районов Саратовской области работают 88 «земских учителей». Лидерами по участию в федеральной программе «Земский учитель» являются Ивантеевский, Ртищевский и Озинский районы, что свидетельствует о создании условий для работы «земских учителей» и их социальной поддержке.Говоря об эффективности, можно отметить, что в 2024 году по программе «Земский учитель» квота для Саратовской области была увеличена Министерством просвещения РФ с 10 до 15 «земских учителей», что свидетельствует об успешной реализации программы на территории Саратовской области.Кроме того, по инициативе главы региона Романа Бусаргина, в регионе появился проект «Сельский педагог», по аналогии с «земским учителем». Проект предусматривает единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн руб. 15 претендентам. В региональном проекте участвуют 15 отдаленных муниципальных районов области: Алгайский, Аркадакский, Дергачевский, Духовницкий, Ивантеевский, Краснопартизанский, Новоузенский, Озинский, Перелюбский, Пугачевский, Романовский, Ртищевский, Самойловский, Турковский, Хвалынский.Первый конкурсный отбор оказался востребованным, желающих было около 2-3 человек на место, поэтому глава региона принял решение расширить программу. В следующем году в программе будет 30 вакансий.- Вопрос кадровой обеспеченности невозможно решить одномоментно. Поэтому в регионе разработана программа по обеспечению кадровой потребности в общеобразовательных организациях до 2028 года. Это большой комплекс мер по созданию условий для обеспечения кадровой потребности.Огромную роль в решении вопроса играет целевое обучение. Наш главный ориентир, чтобы ребята возвращались в свои родные школы, в большинстве ребята заключают целевые договора со школой, в которой сами учились.Главой региона была предложена система дополнительных стипендий для обучающихся по целевому договору. С этого года установлены дополнительные стипендии целевикам шести педагогических специальностей в вузах – 10 тыс. руб. и колледжах 7 тыс. руб. На сегодня назначено и выплачивается 116 таких стипендий (101 в вузе, 15 в СПО).Не поступившим по конкурсу абитуриентам предлагается обучение за счет бюджета области на коммерческой основе.Достаточно лишь учиться на 4 и 5 и заключить целевой договор со школой. Хочу отметить, что целевой договор можно заключить на любом курсе.Также большую роль в решении вопроса играет ранняя профориентация детей. Только это направление поможет решить проблему на долгосрочную перспективу.С целью интеграции педагогически одаренных обучающихся в профессию на этапе обучения в школе в регионе сформирована сеть психолого-педагогических классов. По итогам 2022/2023 учебного года 90 выпускников данных классов поступили на педагогические специальности в вузы (из них 36 по целевым договорам). В 2023-2024 учебном году продолжена работа по развитию сети: в области сформировано 106 классов, реализующих профильное обучение (10 классы – 57, 611 обучающихся; 11 классы – 49; 508 обучающихся).Наш Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского реализует уникальный проект – «Виртуальный педагогический класс». Это онлайн-занятия для учеников 10-11 классов школ Саратова и Саратовской области, которые интересуются профессией учителя. Занятия проходят в онлайн-формате два раза в месяц с октября по май. Обучение абсолютно бесплатное.Программа курса включает базовые знания в области школьной педагогики и психологии, основы коммуникации, предметной подготовки будущего учителя, знакомство с ведущими учёными и преподавателями университета. По результатам итогового тестирования участники программы получают сертификаты, а лучшие выпускники – рекомендации для оформления целевого обучения на педагогические направления подготовки. В 2023/2024 учебном году завершили обучение в виртуальном педагогическом классе СГУ более 200 человек, из них 107 одиннадцатиклассников. 74% выпускников поступили на педагогические специальности.Активную работу проводим с молодыми педагогами, оказываем им всестороннюю поддержку.В регионе оказываются меры поддержки молодых педагогов при поступлении в образовательные организации и в течение первых трех лет работы.Это - единовременное денежное пособие по 100 тыс. руб., которым в текущем году воспользовались 20 выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, прибывших на работу в образовательные организации, расположенные в сельской местности.Молодым учителям (до 35 лет) иностранного языка, информатики, математики и физики предоставляется право на получение единовременной денежной выплаты за первый год работы – 50 тыс. рублей, за второй год работы – 45 тыс. рублей, за третий год работы – 40 тыс. рублей.С 2023 года по инициативе Губернатора области значительно расширена поддержка молодых педагогов:теперь молодые педагоги школ за ставку заработной платы получают не менее 34-х тыс. рублей в месяц, то есть 80% средней номинальной начисленной заработной платы работников организаций в области.Впервые введены меры поощрения для молодых педагогов детских садов и учреждений СПО:за ставку заработной платы получают не менее 27-ми тыс. руб. за счет доведения из среднемесячной заработной платы до 80% среднемесячного дохода от трудовой деятельности;за ставку заработной платы получают не менее 30-ти тыс. руб. за счет доведения их среднемесячной заработной платы до 70% средней номинальной начисленной заработной платы работников организаций в области.Говоря о молодых педагогах, отмечу, что с 30 октября по 1 ноября 100 молодых педагогов, со стажем менее 3 лет, совершенствовали свои навыки в центре одаренных детей «Галактика 64». Специально для решения вопросов, возникающих в начале работы педагогом, Саратовским государственным университетом им. Н.Г. Чернышевского совместно с министерством образования области был организован трехдневный интенсив, в который включены лекции, дискуссии, мастер-классы по актуальным темам сферы образования, таким как: «школьная наука», особенности цифровой школы, и способы проявления творческого потенциала учителя в современных условиях. Также предусмотрена работа в малых группах и презентация проектов, подготовленных участниками обучения. Спикерами выступают ведущие ученые-педагоги Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского.