Для студентов-целевиков медуниверситета создана «горячая линия»
Теперь молодые люди имеют возможность получить консультацию по оформлению документов, дальнейшему трудоустройству, льготам и мерам поддержки.
Нехватка кадров в системе здравоохранения, в том числе и на селе, ощущается по всей стране, наш регион не стал исключением. Как сообщил в интервью нашему изданию министр здравоохранения Саратовской области Владимир Дудаков, «на федеральном и на региональном уровне принимается целый комплекс мер по устранению кадрового дефицита и привлечению кадров в районных больницах».
- Большое внимание уделяется медикам на региональном уровне губернатором Романом Бусаргиным, - рассказывает Владимир Александрович.- Буквально на днях прошла встреча главы региона со студентами медицинского университета, которые учатся по целевым направлениям и в дальнейшем намерены работать в сфере здравоохранения. В ходе встречи обсуждали действующие меры поддержки студентам-целевикам. Ребята задавали волнующие их вопросы, прозвучали и предложения о том, как можно расширить меры поддержки. Такая встреча проходит не впервые и это еще раз подтверждает заинтересованность губернатора в решении вопроса.
По результатам этой встречи для студентов-целевиков медицинского университета была создана «горячая линия». Теперь молодые люди имеют возможность получить консультацию по оформлению документов, дальнейшему трудоустройству, льготам и мерам поддержки.
Горячая линия организована министерством здравоохранения области в отделе кадров. Ее номер: (845-2) 67-05-99. Она работает по будням с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00.
В этом году на целевое обучение по медицинским специальностям поступили 228 человек, из которых 167 направились на профиль «лечебное дело», 50 – «педиатрия», 10 – «стоматология», 1 – «фармация». Из общего количества договоров 146 заключены для подготовки специалистов в муниципальные районы области. По программам ординатуры заключено 115 договоров о целевом обучении.
В целом же, для закрепления медработников на местах оказываются ряд мер - повышение окладов на 25% за работу в сельской местности, единовременные выплаты за первый, второй, третий год работы в размере: 40 тысяч рублей, 35 тысяч рублей, 30 тысяч рублей, компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сельской местности, по ипотеке на приобретение жилых помещений, а также за аренду жилья.
Кроме жилья, серьезным стимулом для трудоустройства является и уровень заработной платы. Однако заработная плата – не единственный фактор, который влияет на принятие решения, в частности, молодых специалистов. Немаловажным для сотрудников лечебных учреждений является и создание достойных условий труда, наличие нового, современного оборудования, возможность использования новейших информационных технологий. За три года для районных больниц приобретено более 3,5 тысяч единиц медицинского оборудования, в том числе тяжелого диагностического, 314 санитарных автомобилей. На сегодняшний день все медицинские организации и их структурные подразделения оснащены компьютерной техникой и подключены к Интернету.