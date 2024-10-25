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Владимир Дудаков, министр здравоохранения области: Благодаря нацпроектам повышается качество оказания медпомощи

Известный собеседник / Здоровье
Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение» была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». И это очень важно, поскольку материально-техническая база медицинских организаций все еще требует укрепления и обновления, - полагают в министерстве здравоохранения области. Об этом и многом другом мы побеседовали с министром здравоохранения Саратовской области Владимиром Дудаковым.
Владимир Дудаков, министр здравоохранения области: Благодаря нацпроектам повышается качество оказания медпомощи

- Владимир Александрович, вопрос заболеваемости и профилактики вирусных заболеваний очень актуален сейчас. Как проходит вакцинация от гриппа, сделали ли вы уже прививку?

- Да, Вы правы. Осень – это начало сезона простудных заболеваний и цифры статистики нам это подтверждают. Эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ выше более чем на 31%. Однако, за последнюю неделю уже отмечается снижение уровня заболеваемости ОРВИ в целом по области на 8%.

Владимир Дудаков, министр здравоохранения области: Благодаря нацпроектам повышается качество оказания медпомощи

Этому способствует, в том числе и активная вакцинация от гриппа. В осенний период планируется привить против гриппа порядка 1,5 миллионов человек, в том числе более 300 тысяч детей. В 2023 году было привито против гриппа 1 456 047 человек. Прививка обезопасит от заражения или убережет от тяжелых осложнений. Сделать её можно в поликлинике по месту жительства или в мобильных пунктах вакцинации вакцинами - «СОВИГРИПП», «Флю-М» «Ультрикс Квадри». В этом году министерству из областного бюджета на закупку гриппозной вакцины выделено 50 млн. рублей на приобретение свыше 142 тысяч доз вакцины, принято решение о выделении из средств областного бюджета дополнительно около 7 миллионов рублей.
В проведении иммунизации задействованы 62 медицинские организации. Вакцинация населения проводится ежегодно в осенний период вакцинами последнего поколения, содержащими в своём составе высокоочищенные антигены актуальных штаммов вируса гриппа. Вакцины хватит всем желающим, и мы приглашаем всех прийти и привиться! Особенно это касается пожилых людей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями, прививка позволит уберечь от тяжелых осложнений. Важно сделать прививку до широкого распространения гриппа.
Я прививку от гриппа делаю регулярно и уже этой осенью привился.

- Насколько успешно проходит реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения? Планируется ли продолжение программы?

-На самом деле, на модернизацию первичного звена, которое крайне необходимо, по президентской программе направлены огромные ресурсы. Благодаря нацпроектам повышается качество и доступность медицинской помощи. Уверен, что жители области отмечают эти позитивные изменения, особенно в первичном звене.

Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение» была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». И это очень важно, поскольку материально-техническая база медицинских организаций все еще требует укрепления и обновления.

Владимир Дудаков, министр здравоохранения области: Благодаря нацпроектам повышается качество оказания медпомощи

На сегодняшний день министерством здравоохранения области проект региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения на период до 2030 года сформирован и направлен в Минздрав Российской Федерации. На 2025 год принято решение внести изменения в региональную программу за счёт освоения сэкономленных средств. Так, предусмотрено увеличение финансирования ряда важных для развития отрасли направлений. Это позволит закупить дополнительное оборудование, модульные фельдшерско-акушерские пункты. В частности, в этом году приобретем ещё 105 единиц техники, в следующем – 240, и 4 ФАПа: 2 – в 2024-м и 2 – в 2025-м годах, а также мобильный диагностический комплекс. Кроме того, дополнительно отремонтируем здание терапевтического корпуса районной больницы Петровска.

Владимир Дудаков, министр здравоохранения области: Благодаря нацпроектам повышается качество оказания медпомощи

Все это позволяет продолжить укрепление нашего первичного звена здравоохранения и совершенствовать систему в районах области.
Но только нацпроектами масштабные изменения здравоохранения не ограничиваются. В рамках региональных программ, инициированных губернатором Романом Бусаргиным в этом году на ремонт 29 женских консультаций в Саратове и области, было выделено свыше 43 миллионов рублей, идет замена лифтов в наших лечебных учреждениях.

Владимир Дудаков, министр здравоохранения области: Благодаря нацпроектам повышается качество оказания медпомощи

Это очень важно, это комфорт и удобство как пациентов, так и сотрудников.

- Как решается проблема нехватки узких специалистов в поликлиниках райцентров?

-Давайте рассмотрим вопрос немного шире. Нехватка кадров в системе здравоохранения, в том числе и на селе, ощущается по всей стране, наш регион не исключение. На федеральном и на региональном уровне принимается целый комплекс мер по устранению кадрового дефицита и привлечению кадров в районных больницах.

Владимир Дудаков, министр здравоохранения области: Благодаря нацпроектам повышается качество оказания медпомощи

Большое внимание уделяется медикам на региональном уровне губернатором Романом Бусаргиным. Буквально на днях прошла встреча главы региона со студентами медицинского университета, которые учатся по целевым направлениям и в дальнейшем намерены работать в сфере здравоохранения. В ходе встречи обсуждали действующие меры поддержки студентам-целевикам. Ребята задавали волнующие их вопросы, прозвучали и предложения о том, как можно расширить меры поддержки. Такая встреча проходит не впервые и это еще раз подтверждает заинтересованность губернатора в решении вопроса.

По результатам этой встречи для студентов-целевиков медицинского университета была создана «горячая линия». Теперь молодые люди имеют возможность получить консультацию по оформлению документов, дальнейшему трудоустройству, льготам и мерам поддержки.
Горячая линия организована министерством здравоохранения области в отделе кадров. Ее номер: (845-2) 67-05-99. Она работает по будням с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

В этом году на целевое обучение по медицинским специальностям поступили 228 человек, из которых 167 направились на профиль «лечебное дело», 50 – «педиатрия», 10 – «стоматология», 1 – «фармация». Из общего количества договоров 146 заключены для подготовки специалистов в муниципальные районы области. По программам ординатуры заключено 115 договоров о целевом обучении.

В целом же, для закрепления медработников на местах оказываются ряд мер - повышение окладов на 25% за работу в сельской местности, единовременные выплаты за первый, второй, третий год работы в размере: 40 тысяч рублей, 35 тысяч рублей, 30 тысяч рублей, компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сельской местности, по ипотеке на приобретение жилых помещений, а также за аренду жилья.

Кроме жилья, серьезным стимулом для трудоустройства является и уровень заработной платы. Однако заработная плата – не единственный фактор, который влияет на принятие решения, в частности, молодых специалистов. Немаловажным для сотрудников лечебных учреждений является и создание достойных условий труда, наличие нового, современного оборудования, возможность использования новейших информационных технологий. За три года для районных больниц приобретено более 3,5 тысяч единиц медицинского оборудования, в том числе тяжелого диагностического, 314 санитарных автомобилей. На сегодняшний день все медицинские организации и их структурные подразделения оснащены компьютерной техникой и подключены к Интернету.

Отдельно хочу остановиться на депутатском проекте Вячеслава Викторовича Володина - строительстве служебного жилья для врачей. Жилые дом для медицинских работников строятся в Хвалынске, в Балакове, Базарном Карабулаке и Петровске.

Убежден, что эти меры поддержки, наряду с продолжающейся модернизацией лечебных учреждений, в том числе расположенных и в отдаленных районах, их оснащением современным оборудованием, производимым ремонтом и возведением новых ФАПов в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», инициированной Владимиром Путиным, помогут привлечь на село специалистов, преодолеть кадровый голод, обеспечить оказание качественной медицинской помощи на селе.

- Мы часто говорим о диспансеризации, напоминаем нашим читателям о том, насколько важно своевременно выявлять заболевания на ранних стадиях, когда даже самые серьёзные болезни ещё поддаются лечению. Как проходит диспансеризация в регионе?

-За 9 месяцев текущего года профилактические мероприятия были проведены в отношении уже более 810 тысяч человек. Диспансеризация действительно помогает выявлять заболевания, приводящие к инвалидности и преждевременной смертности.

Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» в проведении профилактических мероприятий в Саратовской области принимают участие 60 медицинских организации во всех муниципальных районах, что делает диспансеризацию доступной каждому и позволяет пройти ее в поликлинике по месту проживания, выявлять заболевания.

Владимир Дудаков, министр здравоохранения области: Благодаря нацпроектам повышается качество оказания медпомощи

Фактически сегодня самое главное – ранняя диагностика. Поскольку она дает нам шанс достичь показателя продолжительности жизни, обозначенного Владимиром Путиным - 78,8 года. И что еще важно – это должна быть качественная продолжительная жизнь.

- Как мы знаем, болезни системы кровообращения - одни из основных причин смертности. Что в регионе делается для снижения этих показателей?

-Следует отметить, что за последние 10 лет нам удалось достичь минимальных значений по смертности от болезней системы кровообращения, в том числе благодаря: обновлению материально-технической базы региональных сосудистых центров, первичных сосудистых отделений и бесплатному лекарственному обеспечению пациентов, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания.

В 2023 году были дополнительно открыты три региональных сосудистых центра на базе: Энгельсской больницы № 2» и Балаковской городской клинической больницы, 8-ой клинической больницы г. Саратова. В текущем году планируется приобрести ангиографический комплекс для Областного кардиологического диспансера. Простая статистика: 5 лет назад на сердце проводилось от силы 200 стентирований, в прошлом году мы провели 5200, на 2024 намечено более шести тысяч операций. Люди, которых привезли в медучреждение на скорой, на третий день уже выходят на работу.

Владимир Дудаков, министр здравоохранения области: Благодаря нацпроектам повышается качество оказания медпомощи

Использование нового оборудования значительно сокращает время ожидания обследования для больных, а для врачей повышает точность и скорость постановки диагноза, что очень важно при сердечных патологиях и, конечно, это положительно сказывается на демографической ситуации в регионе, задачу по улучшению которой поставил губернатор области Роман Бусаргин.

Для обеспечения равной доступности медицинской помощи при сосудистых катастрофах разрабатывается дорожная карта по открытию регионального сосудистого центра в г. Балашове, рассматривается возможность организации первичного сосудистого отделения в Ершовской районной больнице.


Фотографии предоставлены министерством здравоохранения Саратовской области