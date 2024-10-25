Владимир Дудаков, министр здравоохранения области: Благодаря нацпроектам повышается качество оказания медпомощи

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- Да, Вы правы. Осень – это начало сезона простудных заболеваний и цифры статистики нам это подтверждают. Эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ выше более чем на 31%. Однако, за последнюю неделю уже отмечается снижение уровня заболеваемости ОРВИ в целом по области на 8%.Этому способствует, в том числе и активная вакцинация от гриппа. В осенний период планируется привить против гриппа порядка 1,5 миллионов человек, в том числе более 300 тысяч детей. В 2023 году было привито против гриппа 1 456 047 человек. Прививка обезопасит от заражения или убережет от тяжелых осложнений. Сделать её можно в поликлинике по месту жительства или в мобильных пунктах вакцинации вакцинами - «СОВИГРИПП», «Флю-М» «Ультрикс Квадри». В этом году министерству из областного бюджета на закупку гриппозной вакцины выделено 50 млн. рублей на приобретение свыше 142 тысяч доз вакцины, принято решение о выделении из средств областного бюджета дополнительно около 7 миллионов рублей.В проведении иммунизации задействованы 62 медицинские организации. Вакцинация населения проводится ежегодно в осенний период вакцинами последнего поколения, содержащими в своём составе высокоочищенные антигены актуальных штаммов вируса гриппа. Вакцины хватит всем желающим, и мы приглашаем всех прийти и привиться! Особенно это касается пожилых людей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями, прививка позволит уберечь от тяжелых осложнений. Важно сделать прививку до широкого распространения гриппа.Я прививку от гриппа делаю регулярно и уже этой осенью привился.-На самом деле, на модернизацию первичного звена, которое крайне необходимо, по президентской программе направлены огромные ресурсы. Благодаря нацпроектам повышается качество и доступность медицинской помощи. Уверен, что жители области отмечают эти позитивные изменения, особенно в первичном звене.Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение» была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». И это очень важно, поскольку материально-техническая база медицинских организаций все еще требует укрепления и обновления.На сегодняшний день министерством здравоохранения области проект региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения на период до 2030 года сформирован и направлен в Минздрав Российской Федерации. На 2025 год принято решение внести изменения в региональную программу за счёт освоения сэкономленных средств. Так, предусмотрено увеличение финансирования ряда важных для развития отрасли направлений. Это позволит закупить дополнительное оборудование, модульные фельдшерско-акушерские пункты. В частности, в этом году приобретем ещё 105 единиц техники, в следующем – 240, и 4 ФАПа: 2 – в 2024-м и 2 – в 2025-м годах, а также мобильный диагностический комплекс. Кроме того, дополнительно отремонтируем здание терапевтического корпуса районной больницы Петровска.Все это позволяет продолжить укрепление нашего первичного звена здравоохранения и совершенствовать систему в районах области.Но только нацпроектами масштабные изменения здравоохранения не ограничиваются. В рамках региональных программ, инициированных губернатором Романом Бусаргиным в этом году на ремонт 29 женских консультаций в Саратове и области, было выделено свыше 43 миллионов рублей, идет замена лифтов в наших лечебных учреждениях.Это очень важно, это комфорт и удобство как пациентов, так и сотрудников.-Давайте рассмотрим вопрос немного шире. Нехватка кадров в системе здравоохранения, в том числе и на селе, ощущается по всей стране, наш регион не исключение. На федеральном и на региональном уровне принимается целый комплекс мер по устранению кадрового дефицита и привлечению кадров в районных больницах.Большое внимание уделяется медикам на региональном уровне губернатором Романом Бусаргиным. Буквально на днях прошла встреча главы региона со студентами медицинского университета, которые учатся по целевым направлениям и в дальнейшем намерены работать в сфере здравоохранения. В ходе встречи обсуждали действующие меры поддержки студентам-целевикам. Ребята задавали волнующие их вопросы, прозвучали и предложения о том, как можно расширить меры поддержки. Такая встреча проходит не впервые и это еще раз подтверждает заинтересованность губернатора в решении вопроса.По результатам этой встречи для студентов-целевиков медицинского университета была создана «горячая линия». Теперь молодые люди имеют возможность получить консультацию по оформлению документов, дальнейшему трудоустройству, льготам и мерам поддержки.Горячая линия организована министерством здравоохранения области в отделе кадров. Ее номер: (845-2) 67-05-99. Она работает по будням с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00.В этом году на целевое обучение по медицинским специальностям поступили 228 человек, из которых 167 направились на профиль «лечебное дело», 50 – «педиатрия», 10 – «стоматология», 1 – «фармация». Из общего количества договоров 146 заключены для подготовки специалистов в муниципальные районы области. По программам ординатуры заключено 115 договоров о целевом обучении.В целом же, для закрепления медработников на местах оказываются ряд мер - повышение окладов на 25% за работу в сельской местности, единовременные выплаты за первый, второй, третий год работы в размере: 40 тысяч рублей, 35 тысяч рублей, 30 тысяч рублей, компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сельской местности, по ипотеке на приобретение жилых помещений, а также за аренду жилья.Кроме жилья, серьезным стимулом для трудоустройства является и уровень заработной платы. Однако заработная плата – не единственный фактор, который влияет на принятие решения, в частности, молодых специалистов. Немаловажным для сотрудников лечебных учреждений является и создание достойных условий труда, наличие нового, современного оборудования, возможность использования новейших информационных технологий. За три года для районных больниц приобретено более 3,5 тысяч единиц медицинского оборудования, в том числе тяжелого диагностического, 314 санитарных автомобилей. На сегодняшний день все медицинские организации и их структурные подразделения оснащены компьютерной техникой и подключены к Интернету.Отдельно хочу остановиться на депутатском проекте Вячеслава Викторовича Володина - строительстве служебного жилья для врачей. Жилые дом для медицинских работников строятся в Хвалынске, в Балакове, Базарном Карабулаке и Петровске.Убежден, что эти меры поддержки, наряду с продолжающейся модернизацией лечебных учреждений, в том числе расположенных и в отдаленных районах, их оснащением современным оборудованием, производимым ремонтом и возведением новых ФАПов в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», инициированной Владимиром Путиным, помогут привлечь на село специалистов, преодолеть кадровый голод, обеспечить оказание качественной медицинской помощи на селе.-За 9 месяцев текущего года профилактические мероприятия были проведены в отношении уже более 810 тысяч человек. Диспансеризация действительно помогает выявлять заболевания, приводящие к инвалидности и преждевременной смертности.Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» в проведении профилактических мероприятий в Саратовской области принимают участие 60 медицинских организации во всех муниципальных районах, что делает диспансеризацию доступной каждому и позволяет пройти ее в поликлинике по месту проживания, выявлять заболевания.Фактически сегодня самое главное – ранняя диагностика. Поскольку она дает нам шанс достичь показателя продолжительности жизни, обозначенного Владимиром Путиным - 78,8 года. И что еще важно – это должна быть качественная продолжительная жизнь.-Следует отметить, что за последние 10 лет нам удалось достичь минимальных значений по смертности от болезней системы кровообращения, в том числе благодаря: обновлению материально-технической базы региональных сосудистых центров, первичных сосудистых отделений и бесплатному лекарственному обеспечению пациентов, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания.В 2023 году были дополнительно открыты три региональных сосудистых центра на базе: Энгельсской больницы № 2» и Балаковской городской клинической больницы, 8-ой клинической больницы г. Саратова. В текущем году планируется приобрести ангиографический комплекс для Областного кардиологического диспансера. Простая статистика: 5 лет назад на сердце проводилось от силы 200 стентирований, в прошлом году мы провели 5200, на 2024 намечено более шести тысяч операций. Люди, которых привезли в медучреждение на скорой, на третий день уже выходят на работу.Использование нового оборудования значительно сокращает время ожидания обследования для больных, а для врачей повышает точность и скорость постановки диагноза, что очень важно при сердечных патологиях и, конечно, это положительно сказывается на демографической ситуации в регионе, задачу по улучшению которой поставил губернатор области Роман Бусаргин.Для обеспечения равной доступности медицинской помощи при сосудистых катастрофах разрабатывается дорожная карта по открытию регионального сосудистого центра в г. Балашове, рассматривается возможность организации первичного сосудистого отделения в Ершовской районной больнице.