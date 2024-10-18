В Саратов прибыли члены международного жюри, чтобы оценить участниц фестиваля «Принцесса цирка»

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Уже сегодня в Саратове в стенах первого русского стационарного цирка имени братьев Никитиных состоится торжественное открытие юбилейного, десятого по счету, Международного фестиваля «Принцесса цирка». В год 105-летия Росгосцирка на манеже соберутся лучшие цирковые артисты со всего мира — воздушные гимнастки и эквилибристки, акробатки, клоунессы и, конечно, дрессировщицы — из Европы, Азии и Америки.В состав международного жюри вошли заслуженные работники культуры, признанные мастера своего дела и первые лица мирового цирка. Они будут определять, кому достанется корона «Принцессы цирка» — единственного в мире конкурса женских цирковых профессий.Три дня захватывающих выступлений, 25 уникальных номеров, 11 стран-участниц и более 120 конкурсанток — все это будет на манеже.