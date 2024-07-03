В Саратовской области задержали 190 нарушителей пограничного режима

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С начала 2024 года задержано 190 нарушителей пограничного режима. Из них более 20 являлись лицами без определенного места жительства, не имевшими документов и неоднократно привлекавшимися к уголовной ответственности. Указанная категория лиц пользуется повышенным спросом со стороны недобросовестных предпринимателей ввиду низких затрат на их содержание.За нарушение правил пограничного режима предусмотрено привлечение к административной ответственности по статье 18.2 КоАП РФ.Для въезда и пребывания в России, а также ведения хозяйственной, промысловой и иной деятельности в пределах пограничной зоны необходимо наличие разрешительных документов.Информация для получения пропусков в пограничную зону предоставляется в Саратове (телефон 39-15-73), Новоузенске (2-22-04), Озинках (4-27-36) и Перелюбе (2-21-04).