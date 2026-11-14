Безопасность на прилавках: в Саратове ветеринары не допустили к продаже более 600 кг некачественной продукции
Каждый день на прилавки рынков поступают тонны свежих продуктов, и за их безопасностью следят ветеринарные специалисты. За десять месяцев 2026 года эксперты лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы Саратовской межрайонной станции по борьбе с болезнями животных на торговой площадке ТД «ТЦ-Поволжье» выполнили свыше 19 тысяч экспертиз и более 22 тысяч лабораторных исследований.
Тщательный контроль позволил выявить и не допустить на прилавок 614 килограммов сельскохозяйственной продукции, не соответствующей строгим требованиям безопасности.
Из этого объема на утилизацию было направлено 216 кг говядины, 203 кг свинины, 8 кг рыбы, 147 кг овощей, а также 2 кг других пищевых продуктов – солено-квашеных изделий. Молочная продукция в объеме 38 кг была направлена на обезвреживание с возвратом владельцу для использования на корм животным.
«Наша главная задача — не просто выявить нарушения, а гарантировать, что потребитель купит на рынке исключительно свежую и безопасную продукцию», — отметил начальник управления ветеринарии Правительства Саратовской области Алексей Балалаев.
Управление ветеринарии Правительства Саратовской области
Тщательный контроль позволил выявить и не допустить на прилавок 614 килограммов сельскохозяйственной продукции, не соответствующей строгим требованиям безопасности.
Из этого объема на утилизацию было направлено 216 кг говядины, 203 кг свинины, 8 кг рыбы, 147 кг овощей, а также 2 кг других пищевых продуктов – солено-квашеных изделий. Молочная продукция в объеме 38 кг была направлена на обезвреживание с возвратом владельцу для использования на корм животным.
«Наша главная задача — не просто выявить нарушения, а гарантировать, что потребитель купит на рынке исключительно свежую и безопасную продукцию», — отметил начальник управления ветеринарии Правительства Саратовской области Алексей Балалаев.
Управление ветеринарии Правительства Саратовской области