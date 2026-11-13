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Вольский драматический театр готовит премьеру спектакля «Три письма»

Новости / Культура
Вольский драматический театр готовит премьеру спектакля «Три письма»

 
Вольский драматический театр готовит премьеру спектакля «Три письма» по пьесе Анны Бессчастновой, победителя конкурса Национальной ассоциации драматургов.
 
Постановка осуществляется в рамках проекта «Настоящее прошлое» Национальной ассоциации драматургов при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Пьеса вошла в число трёх победителей конкурса 2026 года, и Вольский театр стал одной из трёх российских сценических площадок, получивших право воплотить этот текст на сцене.
 
В сентябре в театре прошла театрализованная читка пьесы с участием зрителей. Режиссёр-постановщик Олег Загумённов и артисты театра представили фрагменты будущего спектакля, которые вызвали сильный эмоциональный отклик аудитории. Зрители назвали увиденное «практически готовым спектаклем» и отметили, что постановка «трогательна до дрожи в сердце».
 
В центре сюжета — события 1941 года. Главная героиня, Василиса Степановна Колосветова, провожает на фронт трёх сыновей — Ивана, Василия и Петра. Письма с передовой, полные любви к матери и родной земле, сменяются страшным испытанием: однажды почтальон приносит сразу три похоронки. Перед ним встаёт выбор — сказать матери страшную правду или солгать во спасение.
 
Режиссёр Олег Загумённов подчёркивает поэтическую природу драматургии: «Авторский текст в пьесе удивительно поэтичен. Музыка слов особенно слышна в монологах. Красота русского языка — важная составляющая часть произведения». Спектакль соединяет драматическое слово, вокальные партии и пластику, создавая многослойное сценическое высказывание о материнской любви, утрате и цене человеческой жизни на войне.
 
Премьерные показы состоятся 20 и 21 ноября.
 