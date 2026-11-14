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В Саратовской области на базе поликлиник работают 34 школы для больных с сахарным диабетом

Новости / Здоровье
Фото предоставлено министерством здравоохранения Саратовской областиФото предоставлено министерством здравоохранения Саратовской области


Сахарный диабет имеет широкую распространенность и хроническое течение, опасно развитием осложнений со стороны органов зрения, почек, трофических нарушений нижних конечностей. Поэтому так важно с целью профилактики и улучшения качества жизни  проводить обучение пациента.

Под руководством врача пациенты получают знания о правильном питании, режиме физической активности, технике инъекций инсулина, самоконтролю уровня глюкозы крови. На данный момент зарегистрировано 107 тыс пациентов с диабетом, за 10 месяцев 2026 года прошли обучение свыше 14 тысяч человек.
 
Главная цель занятий в таких школах - грамотное информирование пациента о болезни и предотвращение ухудшения состояния.
 
«14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с сахарным диабетом, и, чем больше изучается это заболевание, тем больше приходит понимание, что жить с этим диагнозом можно, соблюдаю определенные правила питания, принимая необходимые препараты и скорректировав образ жизни.

Обучение пациентов в школах сахарного диабета стало неотъемлемой частью медицинской помощи и одним из компонентов лечения наряду с сахароснижающей терапией и самоконтролем.
Школы диабета – это важное подспорье и они пользуются популярностью среди пациентов, которые находят здесь поддержку и понимание. Но следует помнить, что профилактика всегда проще, чем лечение. Даже небольшие, но очень важные изменения в образе  жизни – корректировка питания, повышение активности и минимизация вредных привычек будут иметь большое значение для нашего здоровья в долгосрочной перспективе», - поделился и.о. министра здравоохранения области Виталий Луцет.

 