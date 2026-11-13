Семь саратовских школьных команд вышли в полуфинал Всероссийской олимпиады по программированию

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Фото предоставлено пресс-службой СГУ имени Н.Г.Чернышевского

Алгоритмическое мышление, логика и командная работа помогли саратовским школьникам успешно пройти региональный этап XXVII Всероссийской командной олимпиады школьников по программированию.Региональный этап прошёл на базе СГУ имени Н.Г. Чернышевского. В нём приняли участие 58 команд учащихся 8-11 классов из Саратова, Саратовской области и Таганрога. По итогам соревнований в число лучших вошли 11 команд, 7 команд представят регион в полуфинале, который состоится в Санкт-Петербурге.«Вы уже показали, что умеете мыслить нестандартно, находить решения сложных задач и работать, как настоящая команда. Олимпиада – это возможность не просто проверить свои знания, но и применить их на практике, обменяться опытом с сильными сверстниками и попробовать себя в решении задач, близких к реальным профессиональным вызовам. Уверена, что полученный опыт станет хорошей основой для дальнейшего развития», — обратилась к участникам первый заместитель министра образования области Елена Нерозя.Регион в полуфинале представят:Команды № 1, № 2, № 3 и № 4 физико-технического лицея № 1Команды № 1 и № 2 лицея математики и информатикиКоманда № 1 лицея-интерната 64Фото СГУ имени Н.Г. Чернышевского.Министерство образования Саратовской области