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В Энгельсе открылась выставка художницы и защитницы Донбасса Галины Журавлевой

Новости

Фото предоставлено министерством культуры Саратовской областиФото предоставлено министерством культуры Саратовской области

 
В ноябре в ДК «Искра» города Энгельса открыта выставка «Жизнь продолжается» — культурно-патриотический проект Саратовского Дома работников искусств и донецкой художницы, добровольца и защитницы Донбасса Галины Журавлевой.
 
В центре проекта — личная история женщины, для которой творчество и защита родной земли стали частью жизненного пути.
 
«Жизнь продолжается» — художественный рассказ о силе духа и способности человека находить опору в искусстве. Через живопись автор обращается к переживаниям, которые объединяют людей: любви к родному краю, стремлению выстоять перед испытаниями и надежде на будущее.
 
С октября 2023 года проект знакомит жителей Саратовской области с творчеством художницы и защитницы Донбасса. Выставка уже побывала в Балашове, Вольске, Тарханах, Дубках, Энгельсском краеведческом музее, Петровске и Следственном управлении СК РФ по Саратовской области.
 
Работы Галины Александровны увидели около 11 тысяч зрителей.
 
Новая экспозиция в ДК «Искра» продолжает историю проекта, предоставляя жителям Энгельса возможность познакомиться с произведениями, в которых личный опыт защитницы Донбасса воплощается в образах стойкости и надежды.
 