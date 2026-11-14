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В Саратовской области дети-сироты могут получить социальную выплату на покупку жилья

Новости
Министерство строительства и ЖКХ Саратовской областиМинистерство строительства и ЖКХ Саратовской области


В регионе действует социальная выплата на приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Жилищный сертификат можно получить при достижении 18 лет.

Выплата рассчитывается исходя из средней нормы площади жилого помещения (37 квадратных метров) и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра жилья в регионе.

Для получения выплаты необходимо подать заявление в министерство строительства и ЖКХ Саратовской области лично или направить почтой. К заявлению приложить документ, удостоверяющий личность заявителя, справки об отсутствии у заявителя психических заболеваний или расстройств, алкогольной или наркотической зависимости.

Сертификат можно потратить на покупку квартиры, дома или его части с земельным участком.

Подробнее на все вопросы ответят специалисты министерства строительства и ЖКХ Саратовской области по телефону: 8(8452) 74-44-59.