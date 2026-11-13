Компоненты роста

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Новости / Бизнес
Участники международной выставки «Химия – 2026» познакомились с инновационными проектами Компании «ФосАгро».

Фото предоставлено пресс-службой ФосАгроФото предоставлено пресс-службой ФосАгро

Центральной частью деловой программы выставки стала пленарная сессия «Химия – энергия жизни: развитие через кооперацию». Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов отметил, что за последние десять лет химический комплекс динамично развивается. Нарастил отгрузку в 2,5 раза, превысив 9 трлн рублей: это около 11% объёмов выпуска обрабатывающей промышленности и 1,7% ВВП, 26 тыс. предприятий и свыше 730 тыс. занятых. «Химпром является лидером в поставках на внешние рынки, обеспечивая пятую часть несырьевого неэнергетического экспорта. В прошлом году продажи российской химической продукции на мировом рынке достигли 32 с лишним млрд долларов, из которых 15,2 млрд пришлось на минеральные удобрения», – сказал Антон Алиханов.

В этом немаловажный вклад ФосАгро - одного из ведущих производителей фосфоросодержащих удобрений. Компания активно модернизировала производства, инвестиции создали базу для роста. И движение вперёд продолжается.

Курс на независимость

На пленарной сессии «Химия – энергия жизни: развитие через кооперацию» в рамках международной выставки «Химия -2026» генеральный директор ПАО «ФосАгро» Александр Гильгенберг познакомил участников форума с проектами компании в области импортозамещения. Серийный выпуск отечественных пищевых фосфатов - это одно из направлений национального проекта «Новые материалы и химия». Для ФосАгро участие в нём – логичное продолжение последовательной инвестиционной политики.

- Мы рассматриваем развитие производственной цепочки «Фосфор и переделы», включая запуск серийного выпуска отечественных пищевых фосфатов, как наш конкретный и практический вклад в решение общегосударственных задач по импортозамещению. Создание собственного производства пищевых фосфатов на нашем предприятии в Волхове позволит заместить практически весь импорт пищевых фосфатов, исключив критическую импортозависимость, - отметил Александр Гильгенберг.

Технологию по производству пищевых фосфатов и очищенной фосфорной кислоты разработал базовый институт отрасли минеральных удобрений АО «НИУИФ имени профессора Я.В. Самойлова», входящий в Группу «ФосАгро». Серийное производство продукции начнётся в 2028 году. Планируемый годовой объем производства пищевых фосфатов составит – 11,6 тысяч тонн в год, фосфорной кислоты – 24,4 тысячи тонн в год.

Для плантаций и шести соток

Знакомство с инновациями компании «ФосАгро» продолжилось на выставке химической промышленности и науки «Химия-2026». На стенде ФосАгро генеральный директор компании Александр Гильгенберг представил министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову новинку - линейку из 6 марок биологизированных NPK-удобрений. Они содержат полезные микроорганизмы, которые помогают растениям лучше усваивать элементы питания. Гранулы помогают растениям быстрее развиваться и меньше стрессовать. Повышается урожайность, кроме того аграрная продукция содержит больше витаминов, микроэлементов и белка. Это настоящие прорывные технологии, причём полностью отечественные. И доступно это не только крупным фермерским хозяйствам.

- Еще одно перспективное направление – мелкая фасовка минудобрений, которая представлена на стенде под маркой «Щедроземье». Уже в следующем году запустим в Волхове специализированный цех. Считаем, что это не только производственный, но и социальный проект, который повысит доступность самой современной агрохимии для 60 млн российских дачников, - рассказал Александр Гильгенберг.

Награда за вклад

В рамках выставки «Химия – 2026» также прошло Общее собрание членов Российского Союза химиков, где ПАО «ФосАгро» вручили орден Почёта химического комплекса России. Отраслевой союз высоко оценил вклад компании в развитие химического комплекса страны и масштабные социальные проекты ФосАгро.