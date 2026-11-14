Новый модульный ФАП открыт в 37 километрах от районной больницы

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Фото предоставлено министерством здравоохранения Саратовской области

В Атаевке Лысогорского района установили модульный фельдшерско-акушерский пункт, который сделал медицинскую помощь доступной для всех жителей села.Теперь в селе есть грамотный специалист, который готов всегда прийти на помощь. Сельский фельдшер - специальность особая, в тяжелую минуту, в любое время суток именно он стоит на страже здоровья жителей. ФАП соответствует всем санитарно-эпидемиологическим требованиям – здесь расположился просторный кабинет для приема пациентов, прививочный и процедурный кабинеты.Отдельное помещение предусмотрено для аптечного пункта. На ФАПе новое оборудование, есть возможность сделать и записать ЭКГ, измерить сатурацию, определить экспресс методом сахар и холестерин крови. Фельдшер проводит телемедицинские консультации, а это важная часть работы, которая помогает решать сложные клинические задачи и обеспечивает качественную помощь пациентам, особенно в удалённых населённых пунктах.«Для 137 жителей села открытие ФАПа - важное событие, ведь именно от функционирования фельдшерско-акушерского пункта зависит, смогут ли люди получать качественную медицинскую помощь. В рамках программы модернизации особое внимание уделяется организации медицинской помощи как в отдаленных, так и в малочисленных населенных пунктах. Открытие ФАПа в селе Атаевка – яркое тому подтверждение», - рассказал и.о. министра здравоохранения Виталий Луцет.Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».