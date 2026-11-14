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Бусаргин увеличил выплаты контрактникам

Новости
В Саратовской области установлен новый размер региональной единовременной выплаты гражданам, заключившим контракт на прохождение военной службы в зоне СВО.



С 15 ноября 2026 года размер региональной выплаты увеличен до 1,2 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Роман Бусаргин.

Напомним, лицам, заключившим военный контракт в Саратовской области, положены единовременные федеральная, региональная, муниципальная и иные выплаты, а также различные льготы и меры поддержки, в том числе списание просроченных долгов по кредитам до 10 млн рублей.

Таким образом, общая сумма, которую могут получить жители Саратовской области в первый месяц службы, с учетом всех полагающихся выплат – федеральной (400 тысяч рублей), региональной (1,2 млн рублей), муниципальной (от 200 тысяч рублей) и ежемесячного денежного довольствия (от 210 тысяч рублей) – достигает 2 млн рублей. За первый год службы доход контрактника составит не менее 4,4 млн рублей.

Кроме того, для тех, кто будет привлекать граждан на службу по контракту, выплаты также увеличены. Так, с учетом региональной и муниципальной выплат их размер может достигать 700 тысяч рублей.