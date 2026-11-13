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В Областном доме работников искусств открылась выставка «Под хвалынской звездой»

Новости
В галерее второго этажа Областного дома работников искусств начала работу традиционная выставка пленэрных работ творческой группы «Под хвалынской звездой». Экспозиция объединяет живописные произведения, созданные во время творческих поездок художников в Хвалынск, на озеро Эльтон и в Санкт-Петербург.


Фото предоставлено министерством культуры Саратовской областиФото предоставлено министерством культуры Саратовской области


В этом году выставка вышла за привычные рамки: главным вдохновителем по-прежнему остаётся Хвалынск, однако география пленэров заметно расширилась. К приволжским пейзажам добавились мистические соляные просторы озера Эльтон и атмосфера культурной столицы России — Санкт-Петербурга.

Работы, созданные в столь разных местах, не противоречат, а дополняют друг друга. Вместе экспонаты складываются в выразительный творческий маршрут: от приволжских высот — к соляным равнинам и северной столице.

Выставка «Под хвалынской звездой» продлится до 5 декабря.