В Областном доме работников искусств открылась выставка «Под хвалынской звездой»

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Фото предоставлено министерством культуры Саратовской области

В этом году выставка вышла за привычные рамки: главным вдохновителем по-прежнему остаётся Хвалынск, однако география пленэров заметно расширилась. К приволжским пейзажам добавились мистические соляные просторы озера Эльтон и атмосфера культурной столицы России — Санкт-Петербурга.Работы, созданные в столь разных местах, не противоречат, а дополняют друг друга. Вместе экспонаты складываются в выразительный творческий маршрут: от приволжских высот — к соляным равнинам и северной столице.Выставка «Под хвалынской звездой» продлится до 5 декабря.