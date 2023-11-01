1 ноября 2023 СРЕДА
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Александр Марченко: «Благодаря строительству склада Wildberries региональный бизнес сможет выйти на международный рынок»

Новости
В Саратове на ул. Индустриальная появится крупный логистический комплекс площадью 212 тысяч квадратных метров. Вчера Губернатор Роман Бусаргин встретился с генеральным директором Wildberries Татьяной Бакальчук. Они обсудили реализацию проекта.
Александр Марченко: «Благодаря строительству склада Wildberries региональный бизнес сможет выйти на международный рынок»

Сейчас компанией прорабатываются оптимальные схемы подведения коммуникаций, запрошены технические условия на подключение. Ведется разработка проектной документации.

Александр Марченко: «Благодаря строительству склада Wildberries региональный бизнес сможет выйти на международный рынок»

«Благодаря строительству склада Wildberries региональный бизнес сможет выйти на международный рынок. Предприниматели не будут тратиться на логистику и продвижение товаров, которые смогут продавать как в другие регионы, так и за рубеж», - отметил министр инвестиционной политики Александр Марченко.

Напомним, объем инвестиций по проекту составит около 12,5 млрд рублей, планируется создание 10 тысяч рабочих мест.