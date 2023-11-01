Александр Марченко: «Благодаря строительству склада Wildberries региональный бизнес сможет выйти на международный рынок»
В Саратове на ул. Индустриальная появится крупный логистический комплекс площадью 212 тысяч квадратных метров. Вчера Губернатор Роман Бусаргин встретился с генеральным директором Wildberries Татьяной Бакальчук. Они обсудили реализацию проекта.
Сейчас компанией прорабатываются оптимальные схемы подведения коммуникаций, запрошены технические условия на подключение. Ведется разработка проектной документации.
«Благодаря строительству склада Wildberries региональный бизнес сможет выйти на международный рынок. Предприниматели не будут тратиться на логистику и продвижение товаров, которые смогут продавать как в другие регионы, так и за рубеж», - отметил министр инвестиционной политики Александр Марченко.
Напомним, объем инвестиций по проекту составит около 12,5 млрд рублей, планируется создание 10 тысяч рабочих мест.
Сейчас компанией прорабатываются оптимальные схемы подведения коммуникаций, запрошены технические условия на подключение. Ведется разработка проектной документации.
«Благодаря строительству склада Wildberries региональный бизнес сможет выйти на международный рынок. Предприниматели не будут тратиться на логистику и продвижение товаров, которые смогут продавать как в другие регионы, так и за рубеж», - отметил министр инвестиционной политики Александр Марченко.
Напомним, объем инвестиций по проекту составит около 12,5 млрд рублей, планируется создание 10 тысяч рабочих мест.