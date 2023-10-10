В России стали отмечать День беременных

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В Клиническом перинатальном центре прошло мероприятие под девизом «Беременность должна пройти так, чтобы ее хотелось повторить!»Главный врач Центра Елена Ермолаева поздравила всех женщин с самым прекрасным периодом в жизни - временем ожидания чуда и еще раз напомнила, что в Центре есть все возможности, чтобы беременность и роды прошли без проблем и осложнений.Психолог Центра подчеркнула важность положительных эмоций в период ожидания малыша, будущим мамам рассказали о том, что они всегда могут обратиться за бесплатной социальной и юридической помощью, а также о том, что нужно взять с собой в стационар при родах и как продуктивно провести декретный отпуск. В конце мероприятия для всех подготовили цветы, приятные подарочки и полезное угощенье.«День беременных отмечается два раза в год - 7 апреля и 7 октября по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина и проходит под лозунгом «Беременность – это праздник, который хочется повторять». В Клиническом перинатальном центре имеется десять индивидуальных родовых залов, они оснащены всем необходимым, чтобы роды были максимально комфортны. Есть детская и взрослая реанимация. Но самое главное, это люди - наши врачи, которые готовы помочь в любой ситуации», - подчеркнула главный врач Клинического перинатального центра Елена Ермолаева.