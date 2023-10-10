10 октября 2023 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 09 октября
Александр Марченко: «Итоги государственной экспертизы проекта Столыпинского парка обсудим вместе с членами общественного совета»
17:00 | 09 октября
В Индустриальном парке могут появится летний кинотеатр и компьютерный клуб
16:00 | 09 октября
Знание с Движением Первых
15:00 | 09 октября
«Усадьба Штафов» пополнила Единый государственный реестр
14:00 | 09 октября
В России стали отмечать День беременных
13:00 | 09 октября
Саратовский домрист Кирилл Малямин представит Россию на XVII молодёжных Дельфийских играх государств — участников СНГ
12:00 | 09 октября
На «Золотой осени-2023» обсудили применение беспилотных систем в сельском хозяйстве региона
11:22 | 09 октября
За новые современные предприятия в Столыпинском индустриальном парке выступают 79% опрошенных
11:00 | 09 октября
Холдинг на 21,5% увеличит объем закупок у саратовских предприятий
10:00 | 09 октября
В текущем году саратовский бизнес получил льготные микрозаймы на 297,6 млн рублей
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В России стали отмечать День беременных

Новости
В России стали отмечать День беременных


В Клиническом перинатальном центре прошло мероприятие под девизом «Беременность должна пройти так, чтобы ее хотелось повторить!»

Главный врач Центра Елена Ермолаева поздравила всех женщин с самым прекрасным периодом в жизни - временем ожидания чуда и еще раз напомнила, что в Центре есть все возможности, чтобы беременность и роды прошли без проблем и осложнений.

Психолог Центра подчеркнула важность положительных эмоций в период ожидания малыша, будущим мамам рассказали о том, что они всегда могут обратиться за бесплатной социальной и юридической помощью, а также о том, что нужно взять с собой в стационар при родах и как продуктивно провести декретный отпуск. В конце мероприятия для всех подготовили цветы, приятные подарочки и полезное угощенье.

«День беременных отмечается два раза в год - 7 апреля и 7 октября по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина и проходит под лозунгом «Беременность – это праздник, который хочется повторять». В Клиническом перинатальном центре имеется десять индивидуальных родовых залов, они оснащены всем необходимым, чтобы роды были максимально комфортны. Есть детская и взрослая реанимация. Но самое главное, это люди - наши врачи, которые готовы помочь в любой ситуации», - подчеркнула главный врач Клинического перинатального центра Елена Ермолаева.