Оксана Рябова: «Традиции казачества - духовно-нравственный иммунитет против пошлости»
В этом году школа № 43 распахнула свои двери в 50-й раз. 1 сентября 2024 года здесь будут отмечать полувековой юбилей.
Эта школа - первое в Саратовской области общеобразовательное учреждение, на базе которого функционируют казачьи классы.
Воспитанники школы регулярно совершают прыжки с парашютом, занимаются спортом, строевой подготовкой, постигают азы воинской науки.
Образовательные программы в казачьих классах реализуются с использованием культурно-исторических традиций волжского казачества.
С 2019 года школа носит имя Героя Советского Союза, гвардии генерала армии Василия Маргелова. Это единственная школа, в которой установлен памятник прославленному генералу, «Дяде Васе».
О том, каким образом сегодня, в век цифровых технологий, учителям этой школы по-прежнему удается вовлекать молодежь в казачество, какие имеются привилегии у выпускников, мы побеседовали с директором школы Оксаной Борисовной Рябовой.
Эта школа - первое в Саратовской области общеобразовательное учреждение, на базе которого функционируют казачьи классы.
Воспитанники школы регулярно совершают прыжки с парашютом, занимаются спортом, строевой подготовкой, постигают азы воинской науки.
Образовательные программы в казачьих классах реализуются с использованием культурно-исторических традиций волжского казачества.
С 2019 года школа носит имя Героя Советского Союза, гвардии генерала армии Василия Маргелова. Это единственная школа, в которой установлен памятник прославленному генералу, «Дяде Васе».
О том, каким образом сегодня, в век цифровых технологий, учителям этой школы по-прежнему удается вовлекать молодежь в казачество, какие имеются привилегии у выпускников, мы побеседовали с директором школы Оксаной Борисовной Рябовой.