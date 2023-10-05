Оксана Рябова: «Традиции казачества - духовно-нравственный иммунитет против пошлости»

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Эта школа - первое в Саратовской области общеобразовательное учреждение, на базе которого функционируют казачьи классы. История развития казачества в школе №43 началась в 2004 году. Именно тогда впервые в Саратовской области на базе школы был создан казачий класс. Сегодня их уже 31. Над ними шефствует атаман Саратовского отдела Волжского войскового казачьего общества Андрей Викторович Фетисов.Воспитанники школы регулярно совершают прыжки с парашютом, занимаются спортом, строевой подготовкой, постигают азы воинской науки. Образовательные программы в казачьих классах реализуются с использованием культурно-исторических традиций волжского казачества. Среди обычных учебных предметов изучаются такие курсы, как краеведение, основы религиозных культур и светской этики, основы духовно – нравственной культуры народов России и другие.С 2019 года школа носит имя Героя Советского Союза, гвардии генерала армии Василия Маргелова. Это единственная школа, в которой установлен памятник прославленному генералу, «Дяде Васе».О том, каким образом сегодня, в век цифровых технологий, учителям этой школы по-прежнему удается вовлекать молодежь в казачество, какие имеются привилегии у выпускников, мы побеседовали с- Вы знаете, это вот то сильное начало, которое было заложено здесь с 2004 года предыдущим руководителем Татьяной Абрамовой вместе с атаманом Саратовского отдела Волжского войскового казачьего общества Андреем Викторовичем Фетисовым. Еще в 2004 году Татьяна Абрамова вместе с Андреем Викторовичем Фетисовым отважились на эксперимент - взяли самый хулиганистый 6 –ой класс и превратили его в казачий, который в итоге стал образцовым. Специально для этих ребят была пошита военная казачья форма. В школу стали приглашать писателей, художников, военных, прошедших горячие точки. Они приходили пообщаться с детьми, рассказать о своей жизни. Так шла воспитательная работа, которая когда-то была заброшена.Через два года среди учеников появились десять хорошистов и отличница. Дети стали стремиться к учёбе. Через несколько лет лучшие из них приняли участие в международном съезде православной казачьей молодёжи. В Волгограде они представляли Волжское войско. Наших учеников отметили, а выбранный тогда атаман вошёл в Международный совет молодёжи по делам казачества. Все эти успехи окрылили детей и их родителей. И уже сегодня в нашей общеобразовательной школе таких классов 31.Я работаю в школе с 24 августа 2021 года. Пришла после пандемии. Меня, конечно, многое удивило в поведении детей, порадовало их уважительное отношение к старшим и умении передавать эти знания младшим ребятам. Здесь дети другие, более осознанные и целеустремленные. Здесь, как нигде, понимаешь всю силу патриотического воспитания.Безусловно, пандемия внесла свою лепту в образовательный процесс. Из-за ограничительных мероприятий сложно оказалось вернуть ребят к прежней дисциплине, например, одеться в форму. Кто-то вырос из нее, кто-то просто элементарно отвык в ней ходить.Но с начала этого учебного года ситуация изменилась. У нас полностью возродилось внутреннее детское самоуправление. Разработана система поощрений за успехи в учебе и спорте. В школе проходят выборы атамана школы. Выстроена целая иерархия: есть главный атаман, у него - помощники, ученики старших классов становятся наставниками младших, есть походный, кошевой и товарищ атамана.Так начинается казачье братство. Ребятам это очень интересно. Когда сами дети доводят до своих школьных товарищей важную информацию, зачастую это более эффективно, нежели им о каких-то вещах говорят взрослые. И безусловно, это формирует ответственность.Ученик в кадетской форме понимает, что не может подвести ни товарищей, ни свою семью, ни свою школу. В этом и выражаются патриотизм и духовность. В 2022 году 8 мая воспитанники казачьих классов школы приняли участие в Параде Победы, который прошел на Театральной площади. Вы не представляете, с какой гордостью ребята участвовали в параде.-Да, каждый год наши выпускники участвуют в такой церемонии.По сложившейся традиции 28 апреля этого года для учащихся 11 «А» класса прошла церемония прощания выпускников со Знаменем казачьих классов школы. Знамя казачьих классов было освящено в 2010 году в соответствии с войсковыми казачьими и православными традициями.На Церемонии присутствовали почётные гости - Юрий Константинович Усынин генерал – майор вооруженных сил СССР, доктор военных наук, главный военный эксперт Саратовской области, председатель Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов», Андрей Викторович Фетисов, атаман Окружного казачьего общества Саратовской области, член Общественной палаты Саратовской области, казачий полковник, представители «Боевого братства», областного Совета Союза десантников.Учащиеся 3 «В» класса и почетные гости возложили цветы к памятнику Героя Советского Союза генерала армии Василия Филипповича Маргелова, именем которого названа наша школа.Затем выпускники 2023 года прошли парадным расчетом.Наряду с церемонией прощания со знаменем, в школе прошло посвящение учащихся 1-х классов в казаки. По окончании была представлена литературно-музыкальная композиция «Мы помним всех, гордимся - Вами!», подготовленная учащимися школы.-Конечно, это не простая задача. Без поддержки семьи и школы ничего не получится. Поэтому мы ведем работу с детьми в разных направлениях. У нас закреплены наставники за каждым классом (с 1 по 6 класс), которые каждую неделю приходят и проводят различные мероприятия, направленные на знакомство с историей казачества, родного края.Раз в неделю у нас проходит совет командиров и сержантов, где обсуждаются в том числе организационные вопросы по подготовке того или иного спортивного или военно-патриотического мероприятия. Но для того, чтобы ввести в школе соответствующие предметы, связанные с изучением казачества, мы задумались о смене статуса школы (чтобы в названии прозвучало слово «казачья»). Это необходимо для того, чтобы была возможность, например, включить в учебный план, хотя бы час истории казачества для более глубокого изучения темы. Сейчас мы обратились в минюст с вопросом о возможности переименования. Пока ждем ответа.Дело в том, что в нашей общеобразовательной школе ребята изучают все те же предметы, что и в других учреждениях, а с историей казачества они знакомятся только во время занятий по воспитательной работе, с наставниками. У нас обычная, общеобразовательная школа, но с казачьим компонентом. Из 34 классов, 31 казачий, 1 полностью спортивный класс (открыт в этом году) и два обычных класса, гражданских (ребята учатся в традиционной школьной форме).Когда мы увидели, что детям не хватает просветительских мероприятий – родители не всегда могут обеспечить экскурсии в музеи и на выставки из-за занятости, – тогда сразу включились в эту деятельность.У нас есть план мероприятий, в рамках которых мы ведем эту просветительскую деятельность, в частности, рассказываем об истории казачества, показываем фильмы. Буквально на прошлой неделе атаман Окружного казачьего войска Андрей Викторович Фетисов привозил нам интерактивный музей холодного оружия, где дети с удовольствием познакомились с интересными экспонатами, узнали много нового из истории казачества.Практическую помощь в военно-патриотическом воспитании нам оказывает министерство внутренней политики и общественных отношений области.Главное, на мой взгляд, традиции казачества позволяют привить учащимся духовно-нравственный иммунитет против навязанной извне пошлости, ведь в них заключены истинные ценности – высокая духовно-нравственная культура, патриотизм, поиски добра и правды, веры, а также красоты вечной и непреходящей.- Конечно. Вопросов много. Мы стали приглашать к нам в школу военнослужащих-участников СВО, людей, которые прошли Чечню, Афганистан. Поэтому сегодня мы рассказываем не только о казачестве, но и о специальной военной операции. У нас, например, частый гость, Константин Олегович Киреев – участник СВО, он много беседует с ребятами, рассказывает им о том, что происходит в зоне СВО.Школа постоянно участвует в акциях по оказанию гуманитарной помощи нашим бойцам. Однажды был такой случай, пришёл дедушка одного из наших учеников и на вахте оставил 10 тысяч рублей, говорит, «я знаю, что вы передадите нашим ребятам на фронт». Просто отдал и ушёл. Мы даже его имени не узнали.Потом позвонили Александру Юрьевичу Янкловичу, который активно помогает нашим военным, рассказали об этом дедушке, и перечислили эти деньги на счет очередного гуманитарного сбора.- Выпускники школы успешно обучаются в Первом казачьем университете (Московский государственный университет технологий и управления им. К. Г. Разумовского, Москва), Академии МЧС (Санкт-Петербург), Военной академии материально-технического обеспечения и Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище.Многие ребята после девятого класса успешно поступают в Профессионально-педагогический колледж СГТУ им. Ю. А. Гагарина. У нас есть учителя, которые заканчивали нашу школу – сегодня их десять человек. Причём они имеют определённые звания в казачестве.- Планов много – это и открытие Музея Казачества, Музея ВДВ. Большую помощь нам оказывает окружное казачье общество. В этом году они нам обновили баннеры по истории казачества, с учётом специальной военной операции. Кроме того, планируем установить бюст Ермаку на нашей «Аллее казачьей славы» – так называется небольшая площадь перед зданием школы.Сейчас здесь установлены два бюста - легендарному атаману Всевеликого войска Донского, герою Отечественной войны 1812 г. Матвею Ивановичу Платову и столь же легендарному командующему ВДВ СССР гвардии генералу армии Василию Филипповичу Маргелову, удостоенному звания Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны в 1944 г. Род Маргеловых происходит от славных предков, отважных воинов Запорожского казачьего войска.Исторический факт - 262 казакам за подвиги, совершённые в годы Великой Отечественной войны, было присвоено звание Героя Советского Союза. Более 100 тысяч казаков за период боевых действий 1941-1945 гг. удостоились государственных наград. Среди героев был и Василий Маргелов. Три раза в год у памятного бюста генерала армии Маргелова мы организуем Вахту памяти: 27 декабря — в день рождения Василия Филипповича, 1 марта — в День памяти бойцов 6-й роты парашютно-десантного полка Псковской воздушно-десантной дивизии и 2 августа — в День Воздушно-десантных войск России.Ежегодно 8 мая здесь проводим церемонию возложения цветов к памятному бюсту Героя Советского Союза Василия Филипповича Маргелова и стеле Героя Советского Союза, саратовца Петра Тихоновича ПОНОМАРЁВА, расположенной на соседней улице, носящей его имя.И поэтому каждый год 2 августа к нам приезжают наши большие друзья - десантники. Ведь единственное место, где установлен памятник генералу Василию Маргелову, это на территории нашей школы.Но на самом деле они приезжают к нам не только 2 августа, они приходят постоянно на все наши знаковые мероприятия, например, на церемонии прощания со знаменем и посвящения в казаки.Мы очень благодарны всем нашим друзьям за ту помощь, которую они оказывают школе, нашим ребятам. Эта помощь бесценна, потому что результат такого наставничества –духовно-нравственное становление личности, успешные и устойчивые молодые люди, которые искренно любят свою Родину, свою родную землю, уважают старших, знают и ценят традиции своей страны.