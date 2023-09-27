Наталья Трошина: «Государственная политика направлена на сохранение межнационального мира и взаимоуважения»

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Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, укрепление национального согласия, общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Российской Федерации – базовые целевые ориентиры государственной национальной политики в нашей стране. Они прописаны в Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации.Как рассказала в эксклюзивном интервью нашему изданию министр внутренней политики и общественных отношений Саратовской области Наталья Трошина, ведомство ежегодно организует комплекс мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории области. Это научно-образовательные семинары, форумы и практикумы, национальные праздники и фестивали национальных культур, мониторинговые мероприятия. На эти цели выделяются средства федерального и областного бюджета.В прошлом году в эти мероприятия было вовлечено почти 100 тысяч человек, подавляющее большинство из которых – граждане разных национальностей и вероисповедания. Все они, несмотря на разную ментальность, познакомились с многонациональной культурой народов, проживающих на территории области, их национальными традициями и обычаями. В этом году в целях реализации Стратегии государственной национальной политики министерством организовано уже 10 таких масштабных мероприятий, в планах, до конца года, проведение еще пяти мероприятий.-Результативность этой работы фиксируется социологическими исследованиями, направленными на изучение межнациональных отношений в регионе. Согласно результатам социологического опроса 2022 года, проведенного по методике Федерального агентства по делам национальностей России на территории области – 82% респондентов (выборка составила более 600 человек) положительно оценивают состояние межнациональных отношений в Саратовской области, - подчеркнула Наталья Валерьевна.