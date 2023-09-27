Наталья Трошина: «Государственная политика направлена на сохранение межнационального мира и взаимоуважения»

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Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, укрепление национального согласия, общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Российской Федерации – базовые целевые ориентиры государственной национальной политики в нашей стране. Они прописаны в Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации. О том, как в нынешних условиях удается сохранять межнациональное спокойствие в одном из самых многонациональных регионов страны и многом другом, мы побеседовали с- Дело в том, что в целом государственная политика нашей страны всегда была направлена на поддержание межнационального мира и взаимоуважения представителей разных народов, которые живут здесь.Наше ведомство ежегодно организует комплекс мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории области. Это научно-образовательные семинары, форумы и практикумы, национальные праздники и фестивали национальных культур, мониторинговые мероприятия. На эти цели выделяются средства федерального и областного бюджета.В прошлом году в эти мероприятия было вовлечено почти 100 тысяч человек, подавляющее большинство из которых – граждане разных национальностей и вероисповедания. Все они, несмотря на разную ментальность, познакомились с многонациональной культурой народов, проживающих на территории области, их национальными традициями и обычаями. В этом году в целях реализации Стратегии государственной национальной политики министерством организовано уже 10 таких масштабных мероприятий, в планах, до конца года, проведение еще пяти мероприятий.-Результативность этой работы фиксируется социологическими исследованиями, направленными на изучение межнациональных отношений в регионе. Согласно результатам социологического опроса 2022 года, проведенного по методике Федерального агентства по делам национальностей России на территории области – 82% респондентов (выборка составила более 600 человек) положительно оценивают состояние межнациональных отношений в Саратовской области.Немаловажную роль в этих результатах играет комплексная профилактическая работа, прежде всего, с молодежью, которая на постоянной основе ведется министерством во взаимодействии с правоохранительными органами, муниципалитетами, национально-культурными и религиозными образованиями, Общественными советами.Кстати, еще одной площадкой для проведения такой профилактической работы в прошлом году стал Молодежный Совет по межнациональным отношениям при министерстве внутренней политики и общественных отношений области, который объединил молодежный актив национально-культурных организаций региона.-Министерство активно оказывает информационную и методическую помощь национально-культурным и религиозным организациям, в том числе при подготовке и реализации социально-значимых проектов. В прошлом году в рамках областного конкурса грантов для некоммерческих организаций, оператором которого выступает наше министерство, поддержку получили 6 проектов, связанных с поддержкой национальных традиций, культуры, и их популяризацией. Общая сумма поддержки составила более 2,8 млн. рублей. В этом году профинансированы 4 проекта данной тематики, на общую сумму более 2,3 млн. рублей.Кроме того, в прошлом году город Балашов одержал победу во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия». Сумма гранта составила 45 млн. рублей, которые будут направлены на развитие муниципального образования. Министерство, наряду с экспертами Поволжского института управления имени П. А. Столыпина, оказывало методическую и консультационную помощь муниципалитету при подготовке данной проектной заявки.Работу по всем обозначенным направлениям будем продолжать, создавая условия для этнокультурного развития различных народов и содействуя укреплению единства российской гражданской нации.-Начнем с того, что данный обучающий семинар «Реализация государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации» в Саратове проходил впервые. Мероприятие собрало более 150 государственных и муниципальных служащих из субъектов Приволжского федерального округа. Обучение проходило на площадке Саратовской государственной юридической академии в течение трех дней.Для участников семинара была подготовлена насыщенная программа - лекции и мастер-классы с ведущими профессорами и известными учеными МГУ им. М.В. Ломоносова, экспертами Федерального агентства по делам национальностей. В ходе семинара слушателей познакомили с правовыми основами государственной национальной политики, новейшими тенденциями и исследованиями в сфере межнациональных отношений, практическими аспектами конфликтологии и социологии, этноконфессиональной и интеграционной политики.Проведение таких мероприятий способствует не только повышению знаний и компетенций специалистов, занимающихся вопросами национальной и внутренней политики, но и позволяет обменяться опытом по различным направлениям.-В октябре у нас в регионе запланировано проведение Форума «Реализация государственной национальной политики на территории Саратовской области» для государственных и муниципальных служащих, руководителей национально-культурных и общественных организаций, представителей учреждений культуры и образования региона. В рамках аналогичного Форума в прошлом году обучение, в соответствии со стандартами Федерального агентства по делам национальностей, прошли 150 человек. Все они получили удостоверение о повышении квалификации.-Действительно, патриотическое воспитание молодежи является одним из важнейших направлений деятельности органов власти самого различного уровня. Особую значимость эта работа получает сегодня, в период проведения специальной военной операции. Мы ведем эту работу на постоянной основе, совместно с другими исполнительными органами области, органами местного самоуправления и общественными организациями. Организуем и проводим различные тематические мероприятия, посвященные Дням воинской славы России, юбилейным датам отечественной истории, встречи обучающихся с ветеранами, участниками боевых действий.В этом году министерством совместно с региональными молодежными, ветеранскими, военно-патриотическими организациями и объединениями, казачеством было проведено более 150 мероприятий патриотической направленности с охватом более 30 тыс. человек.Хочу подчеркнуть – сегодня молодые люди начинают с интересом участвовать в наших мероприятиях, в частности, в работе по увековечению памяти погибших, сохранению и использованию историко-культурного наследия Отечества. Волонтеры и активисты из числа школьников и студентов активно занимаются благоустройством воинских захоронений и братских могил, мемориалов и памятников. Много молодых людей задействованы в работе штабов проекта #МыВместе, которые действуют на региональном уровне и в каждом муниципальном районе, участвуя в сборе гуманитарной помощи, оказании помощи семьям военнослужащих–участников специальной военной операции.Вовлечена молодежь в реализацию социально-значимых проектов, патриотической и военно-патриотической тематики, которые реализуют некоммерческие организации, получая финансирование в том числе в рамках областного конкурса грантов. В конкурсе 2023 года — это направление стало вторым по количеству поданных заявок. Финансирование получили 20 патриотических и военно-патриотических проектов на общую сумму более 11,7 млн. рублей.-Вы совершенно правильно обратили внимание, что большой вклад в патриотическое воспитание молодежи вносят казачьи общества. Через популяризацию казачьей культуры и традиций молодым людям с самых ранних лет прививается любовь к родной земле, родному краю, чувство ответственности.На это, в частности, ориентированы проекты Саратовского центра казачьей культуры, Окружного казачьего общества Саратовской области, регионального отделения общественной организации по развитию казачества «Союз казаков-воинов России и Зарубежья», Александрово-Гайского, Красноярского, Петровского и других станичных казачьих обществ, действующих в регионе.В рамках проектной работы казачьи организации активно занимаются профилактикой девиантного поведения у детей и подростков, организуя для них патриотические досуговые мероприятия и популяризируя здоровый образ жизни. Активно развивают военно-историческое направление, проводят занятия по начальной военной подготовке, прыжкам с парашютом.Патриотическое воспитание в целом и военно-патриотическое воспитание, в частности, - это комплексная работа, которой органы власти уделяют очень большое внимание, поскольку посредством нее закладывается духовно-нравственный фундамент будущего поколения нашего общества. И очень важно, чтобы работа в данном направлении давала положительные результаты, а молодое поколение ценило и берегло свою страну.-Совместная работа органов власти и казачества ведется в рамках реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2030 года. Среди главных целей стратегии – консолидация российского казачества, сохранение и использование его наследия и культуры, привлечению казачества к несению государственной и иной службы, участию в мероприятиях, направленных на укрепление обороны и безопасности страны, а также гражданского единства, к мероприятиям в сфере профилактики экстремизма.Министерством внутренней политики и общественных отношений области работа в этих направлениях ведется на плановой основе. Так, в этом году в мае в Саратовском областном институте развития образования состоялся семинар-практикум по казачьей культуре. На мероприятии обсудили практическую работу по организационной, информационной, консультативной, методической поддержке деятельности казачьих обществ и иных объединений казаков в сфере сохранения и развития культуры российского казачества. Семинар состоялся при поддержке Федерального агентства по делам национальностей с участием федеральных гостей - начальника отдела Федерального агентства по делам национальностей Глеба Андреевича Торопова и первого заместителя атамана Всероссийского казачьего общества Константина Яковлевича Перенижко. Они высоко оценили результаты работы по развитию казачества и поддержке казачьих обществ в нашем регионе.-Да, проведение Казачьего Круга Окружного казачьего общества Саратовской области в Петровске стало важным событием в нашей области. В этом году мероприятие приурочено к 20-летнему юбилею Волжского Войскового казачьего общества. Более 80 делегатов из трех регионов Приволжского федерального округа стали его участниками. В работе круга принял участие атаман Волжского войскового казачьего общества Юрий Евгеньевич Иванов. На мероприятии подвели итоги работы казачьих обществ, оценили вклад казачества в патриотическое воспитание учащихся дошкольных учреждений, развитие казачьих молодежных организаций в регионе, обозначили перспективные направления работы.Сохранение и развитие казачьей культуры происходит, преимущественно, за счет приобщения жителей региона к фестивалям, которые ежегодно проводят казаки - Межрегиональный спортивно-культурный этнофестиваль «Казачий Вар - Шермиции», фестиваль казачьего творчества и культуры «Казачий разгуляй на Хопре», межрегиональный фестиваль казачьей культуры и творчества и другие. Данные мероприятия проводятся при поддержке региональных и муниципальных органов власти.Например, межрегиональный спортивно-культурный этнофестиваль «Казачий Вар - Шермиции» последние несколько лет проводится на средства областного конкурса социально-значимых проектов некоммерческих организаций. Фестиваль стал уже доброй традицией для жителей области. Он популяризирует культуру, ценности российского казачества, дает возможность лучше познакомиться с исконными казачьими обычаями и традициями.На площадках фестиваля можно увидеть традиционный казачий обряд «Посажение на коня», который символизирует принятие ребенка в казачью общину и является одним из значимых событий в жизни казака, рубку шашкой в пешем строю, ножевые бои и метание ножей, борьбу на поясах, джигитовку и многое другое. Мероприятие традиционно объединяет казаков Саратовской, Волгорадской, Пензенской, Самарской и Ульяновской областей.- Важным направлением по развитию казачества является проработка механизмов привлечения казачества к несению государственной службы. При поддержке Губернатора области реестровые казачьи общества в городах с численностью населения более 300 тыс. жителей на оплачиваемой основе будут привлекаться к охране общественного порядка. Бюджетная субсидия на эти цели будет выделена казачьим обществам на конкурсной основе.Главное – у казачьего движения в регионе есть будущее. В этом году в средней школе №43 г. Саратова, которая носит имя легендарного генерала армии Василия Филипповича Маргелова, прошёл Большой казачий круг, на котором выбрали атамана казачьих классов школы.На должность нового атамана казачьих классов претендовали пять кандидатов, ребята в течение трех недель проводили предвыборную кампанию, сдавали экзамены на знание истории казачества. С незначительным перевесом в очень напряженной борьбе атаманом казачьих классов был избран Павел Шиповский.Поэтому, безусловно, работу в сфере развития казачества в регионе будем продолжать и дальше.Фотографии предоставлены министерством внутренней политики и общественных отношений Саратовской области, Окружным казачьим обществом Саратовского области.