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Почти две тысячи выпускников в Саратовской области не получили аттестаты

Новости
По окончанию 2022/23 учебного года в Саратовской области не получили аттестат 161 одиннадцатиклассник, которых допустили к экзаменам. В девятых классах не получили аттестат 1,9 тысячи выпускников.

Об этом в эксклюзивном интервью нашему изданию рассказал заместитель Председателя Правительства Саратовской области – министр образования Саратовской области Михаил Орлов.

- Это действительно так. Что касается тех учеников, кто по окончанию учебного года не получил аттестат – они готовятся к пересдаче экзаменов в дополнительный период, который сейчас проходит. Мы видим все проблемные школы, и этот вопрос стоит на контроле Губернатора Саратовской области. Ведется работа с главами муниципальных районов по созданию эффективной муниципальной сети школ. В результате этого за последние два года 365 малокомплектных школ вошли в состав образовательных комплексов с базовыми учреждениями и филиалами. Это решает проблему нехватки в таких школах квалифицированных кадров, позволяет в полной мере использовать возможности базовых учреждений для дополнительного образования детей, наладить в филиалах систему внутришкольного контроля качества образования.

Кроме того, в регионе успешно реализуется федеральный проект «Земский учитель». В рамках него в регионе сейчас замещены 73 вакансии.

Также для решения этого вопроса до 1 июня 2024 года Рособрнадзором и Министерством просвещения России проводится аккредитационный мониторинг всех общеобразовательных организаций, организаций среднего профессионального образования и вузов, который позволит всесторонне проанализировать работу образовательных организаций и получить рекомендации федеральных ведомств, - подчеркнул Михаил Орлов.