Михаил Орлов: «Решение перевести учеников на односменный режим – это помощь и семье, и учителю»

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-Решение перевести учеников на односменный режим – это помощь и семье, и учителю. Стоит отметить, что при занятиях в одну смену школьники могут правильно организовать внеурочную деятельность.Переход на односменку требует огромной работы: это перепрофилирование помещений, строительство и пристроек, и новых зданий, а также изменение подхода к зачислению детей. Сейчас уже удалось ликвидировать вторую смену в 26 школах. Остается еще 53 школы со второй сменой, причем из них уже в шести ученики начальной школы ходят в первую смену. В первую очередь, мы действуем на основании дорожных карт, начиная с параллели 1-4 классов.Для перехода на обучение ребят в первую смену в школах появляются новые места, к примеру, в результате строительства и капитального ремонта школ. К 1 сентября этого года при поддержке спикера Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина в Саратовской области появились 4 новых школьных здания: новая школа на 550 мест в жилищном комплексе «Ласточкино» Саратова, пристройка на 100 мест к школе в селе Мизино-Лапшиновка Татищевского района, второй корпус на 825 мест к школе №77 Саратова, а также новый учебный корпус Татищевского лицея на 240 мест. В 2024-м году планируется ввести еще две пристройки к школам №66 и №103 в Саратове и блока начальной школы к школе №30 в Энгельсе. Это позволит увеличить количество мест до 1977. Также в планах возвести новую школу на 825 мест на улице Ипподромной.- Это действительно так. Что касается тех учеников, кто по окончанию учебного года не получил аттестат – они готовятся к пересдаче экзаменов в дополнительный период, который сейчас проходит. Мы видим все проблемные школы, и этот вопрос стоит на контроле Губернатора Саратовской области. Ведется работа с главами муниципальных районов по созданию эффективной муниципальной сети школ. В результате этого за последние два года 365 малокомплектных школ вошли в состав образовательных комплексов с базовыми учреждениями и филиалами. Это решает проблему нехватки в таких школах квалифицированных кадров, позволяет в полной мере использовать возможности базовых учреждений для дополнительного образования детей, наладить в филиалах систему внутришкольного контроля качества образования.Кроме того, в регионе успешно реализуется федеральный проект «Земский учитель». В рамках него в регионе сейчас замещены 73 вакансии.Также для решения этого вопроса до 1 июня 2024 года Рособрнадзором и Министерством просвещения России проводится аккредитационный мониторинг всех общеобразовательных организаций, организаций среднего профессионального образования и вузов, который позволит всесторонне проанализировать работу образовательных организаций и получить рекомендации федеральных ведомств.-Занятие профориентационного курса «Россия – мои горизонты» рассчитано на школьников 6-11 классов. На уроках дети знакомятся с различными профессиями, узнают о достижениях России в области науки и технологий, о современном рынке труда, перспективных профессиях и специальностях.Курс будет проходить по трем уровням так называемого «Профминимума»: базовому, основному и продвинутому. Каждое занятие адаптировано под возраст школьника. К примеру, шестиклассники на профориентационном уроке «Открой свое будущее» только пробуют понять формулу любимого дела, а старшеклассники учатся планировать время и разрабатывают линию профессионального развития. За учебный год поэтапно школьники изучат все сферы, разберутся в своих способностях, протестируют профессии и определят ту, которая, возможно, станет для каждого любимой работой в будущем.Занятия будут проходить еженедельно по четвергам. Всего запланировано 34 профориентационных урока в учебном году.Добавлю, что такого рода занятия необходимы для подрастающего поколения. Выбор будущей профессии — очень ответственное занятие. Профориентационный курс «Россия – мои горизонты» дает возможность человеку найти специальность, которая будет интересна для него, на основе навыков, увлечений, ценностей и черт характера.-Участие региона в национальном проекте «Образование» позволило проделать огромную и масштабную работу, которая затронула не только все учреждения в Саратове, но и в муниципальных районах. Сейчас каждая вторая сельская школа сегодня является «Точкой роста». Благодаря таким центрам образования удалось обновить содержание образовательных программ и методик преподавания в 306 учреждениях. Главная их цель – чтобы у детей, которые живут в селах, были равные условия для получения качественного образования.Также в регионе работают три детских технопарка «Кванториум», три центра цифрового образования «IT-куб», и 477 образовательных организаций, обеспеченных современным компьютерным оборудованием. Все это направлено на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. На этих площадках и школьники, и студенты учатся основам программирования, разработке приложения для мобильных устройств, созданию виртуальной реальности и прочему. Конечно же, работа по развитию этого направления будет идти и дальше.-Эту работу сейчас ведут все регионы. Внедряются обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования, федеральные основные образовательные программы, единые линейки учебников.Сейчас Минпросвещения обновило стандарт преподавания по шести предметам: русскому языку, литературе, истории, обществознанию, географии и ОБЖ. В начальной школе это русский язык, чтение и окружающий мир.Для комфортной работы директоров школ и учителей разработаны онлайн-сервисы: конструктор рабочих программ и конструктор учебных планов. Кроме того, все школы с нового учебного года работают по единому календарю воспитательных событий.Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин инициировал проект по улучшению качества воды на 2023-2025 годы. В этом году школы и детские сады восьми районов Саратовской области получат 14,5 миллиона рублей. Локальные очистные сооружения на эти средства планируется построить в 41 образовательном учреждении Базарно-Карабулакского, Калининского, Красноармейского, Краснопартизанского, Марксовского, Новобурасского, Романовского и Самойловского районов.Соответствующее постановление уже подписано губернатором региона. В общей сложности в рамках проекта по улучшению качества воды локальные очистные сооружения будут построены в 120 школах и детских садах 28 сельских районов. На трехлетнюю программу всего планируется выделить 43,5 миллиона рублей.