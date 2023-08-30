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В Саратовской области в связи с энтеровирусной инфекцией не собираются закрывать школы и детские сады

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Об этом в интервью нашему изданию сообщил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.
В Саратовской области в связи с энтеровирусной инфекцией не собираются закрывать школы и детские сады

-На сегодняшний день распространение заболевания находится под контролем и не вызывает опасений. Сейчас выписывается больше, чем поступает. Мы находимся на плато, снижение будет. Вопрос сейчас о закрытии школ, детских садов в связи с очагами не стоит, так как этих очагов не наблюдается, - подчеркнул министр.

По словам Олега Костина, в августе продолжается нестабильная ситуация по энтеровирусным инфекциям. По состоянию на 28.08.2023 в ГУЗ «СОИКБ имени Н.Р.Иванова» находятся на лечении 270 человек 243 ребенка, 27 взрослых. За последние сутки поступило 13 детей. Тяжелых нет. Всем находящимся на лечении медицинская помощь оказывается в полном объеме. Все необходимые препараты имеются в наличии.

Министерством здравоохранения области организованы лечебно-диагностические и противоэпидемические мероприятия в соответствии с требованиями постановления главного государственного санитарного врача по Саратовской области от 24.06.2023 № 11 «О дополнительных мерах по профилактике энтеровирусной инфекции среди населения Саратовской области в период сезонного подъема заболеваемости», реализация которых продолжается.

Интервью с министром здравоохранения Саратовской области читайте здесь.