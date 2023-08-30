Олег Костин, министр здравоохранения Саратовской области: «Россия – единственная страна в мире, где диспансеризацию проводят бесплатно»

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Еще в 2020 году в министерстве здравоохранения Саратовской области объявили о начале новой вехи в истории минздрава – модернизации буквально всей системы. Речь шла не только об объединении клиник, но и о строительстве новых современных медучреждений, обновлении всей инфраструктуры, улучшении качества оказания медицинских услуг для населения. Несмотря на то, что пандемия внесла свои коррективы в планы, модернизация идёт полным ходом: вводятся в строй новые поликлиники, больницы, закупается необходимое современное оборудование.«Постпандемийная» реальность заставила медиков пойти на кардинальные шаги по организации такого важного проекта, как бесплатная диспансеризация, которая сегодня доступна совершенно каждому.Об этом и многом другом мы побеседовали с министром здравоохранения области Олегом Костиным.-Диспансеризация, также, как и профилактический медицинский осмотр, – это право каждого гражданина позаботиться о своём здоровье. Регулярное прохождение диспансеризации позволяет выявить факторы риска сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, сахарного диабета – наиболее распространенных причин инвалидности и преждевременной смертности.В возрасте от 18 до 39 лет (включительно) проводят ежегодный профилактический осмотр, а начиная с 40 лет – ежегодную диспансеризацию. Но стоит отметить, что в возрасте до 39 лет возможно и прохождение диспансеризации один раз в три года (то есть – в 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет). Также для лиц, перенесших коронавирусную инфекцию, на территории региона проводится углубленная диспансеризация.Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией – одно из ключевых направлений национального проекта «Здравоохранение».-За семь месяцев этого года профилактические мероприятия были проведены в отношении уже более 600 тыс. человек. По результатам исследований были выявлены 1209 случаев злокачественных новообразований, 1967 случаев сахарного диабета, более 20 тыс. болезней системы кровообращения. Все пациенты были своевременно взяты на диспансерное наблюдение и начали получать необходимую терапию.Для удобства пациентов, на официальных сайтах каждой медицинской организации, размещена подробная информация о порядке прохождения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, включая углубленную, график работы кабинета/отделения, контактные номера телефонов (в том числе непосредственно главного врача), а также возможна запись на прохождение диспансеризации посредством телефонного звонка в медицинскую организацию или в своем личном кабинете на едином портале государственных услуг.Ну и наконец, прохождение диспансеризации для пациента абсолютно бесплатно. Между прочим, Россия – единственная страна в мире, где диспансеризацию проводят бесплатно.- Действительно, в Саратовской области при поддержке регионального министерства здравоохранения в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в апреле этого года стартовал «Поезд здоровья». Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин дал высокую оценку профилактической акции «Поезд здоровья» и поставил задачу наращивать темпы диспансеризации, увеличивать охват населения, особенно в районах области.В общей сложности уже более 7 000 сельских жителей Петровского, Краснокутского, Краснопартизанского, Самойловского, Озинского, Ровенского, Ершовского, Пугачевского, Базарно-Карабулакского, Воскресенского, Аркадакского, Новобурасского, а также других районов области смогли пройти обследование.«Поезд здоровья» уже побывал в 18 муниципальных районах, две акции прошли в Саратове, в Базарно-Карабулакском районе он проверил здоровье жителей в трех населенных пунктах, тем самым обеспечив широкий охват.В августе поезд побывал в Аркадаке, Новых Бурасах, в Красноармейске и 30 августа специалисты поезда будут работать в Балтае.-Реализация государственной программы Саратовской области «Развитие здравоохранения», в том числе мероприятий национальных проектов «Здравоохранение», «Демография», программы модернизации первичного звена здравоохранения, стали мощным импульсом к развитию медицины в Саратовской области.Проводятся мероприятия по обновлению материально-технической базы медицинских организаций: ведется переоснащение современным оборудованием и автотранспортом, строительство и капитальные ремонты учреждений.В регион поступает оборудование в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», проводится переоснащение региональных сосудистых центров. Приобретение высокотехнологичного оборудования позволило в этом году дополнительно открыть региональный сосудистый центр на базе Энгельсской городской больницы № 2, а в Балаковской городской клинической больницы и Саратовской городской клинической больницы № 8» подобные центры откроются в ближайшее время.В рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» ведется переоснащение онкодиспансера, областной клинической больницы. В 2019 году приобретено 150 единиц медицинского оборудования; в 2020 году - 108 ед. медицинского оборудования. В региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения участвуют 49 государственных медицинских организаций.С 2021 года для районных больниц приобретено более 3,5 тыс. единиц медицинского оборудования, в том числе тяжелого диагностического, и 314 автомобилей для оказания неотложной помощи на дому, доставки пациентов в лечебные учреждения.В соответствии с государственной программой Саратовской области «Развитие здравоохранения» с 2018 года осуществляется оснащение паллиативных отделений и отделений сестринского ухода, приобретаются изделия медицинского назначения для паллиативных больных на дому. Всего за 2018-2023 гг. закуплено 447 810 единиц оборудования. Приобретено 10 автомобилей для отделений выездной патронажной паллиативной медицинской помощи.При реализации региональной программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», в течение 2019-2020 гг. для 47 подведомственных учреждений было приобретено 268 единиц высокоточного дорогостоящего медицинского оборудования педиатрического профиля; в 31 учреждении выполнены ремонтные работы в целях создания комфортного пребывания пациентов в медицинских учреждениях.В 2020 году в рамках мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией оснащены 23 инфекционных госпиталя, приобретено более 2 тысяч единиц медицинского оборудования и изделий медицинского назначения.В поликлиники Саратова поставлена 621 единица оборудования, в т. ч. 67 – лабораторного, а также 17 рентгенологических аппаратов, 12 маммографов, 13 флюорографов, 58 УЗИ - аппаратов, 2 МРТ и 4 КТ.-В рамках Программы поддержки автомобильной промышленности, а также за счет средств межбюджетного трансферта, предоставленного из бюджета города Москвы бюджету Саратовской области, в Саратовскую область поступил 241 автомобиль скорой медицинской помощи.В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации Саратовской области выделено 18 автомобилей скорой медицинской помощи класса В с медицинским оборудованием и изделиями медицинского назначения.Саратовской области выделено пять передвижных медицинских комплексов: в ГУЗ СО «ЭРБ» для проведения профилактического медицинского осмотра – комплекс медицинский передвижной лечебно-диагностический ВМК «Лучевая диагностика», для ГУЗ СО «БРП» - для проведения маммографии и флюорографии и 3 для ГУЗ СО «Аркадакская РБ», ГУЗ СО «Базарно-Карабулакская РБ», ГУЗ СО «Озинская РБ» - для оказания первичной медико-санитарной помощи «Луидор 2250» на базе ГАЗ С4.-Реализуются меры по повышению доступности первичной медико-санитарной помощи жителям областного центра.За последние пять лет введены: поликлиника на 500 посещений в поселке Солнечный Саратова, поликлиника в поселке Елшанка, поликлиника на 500 мест в поселке Юбилейном, детская поликлиника на 350 посещений в смену в микрорайоне № 11 жилого района «Солнечный-2» в Кировском районе Саратова, поликлиника на 500 посещений в микрорайоне «Звезда» в Кировском районе города Саратова, детское и взрослое поликлинические отделения в ГУЗ «Саратовская городская детская больница № 7 и ГУЗ «Саратовская городская поликлиника № 16 в микрорайоне «Городские просторы». Продолжается второй этап строительства поликлиники в микрорайоне «Звезда» в Кировском районе города Саратова (здание лучевой диагностики, переход).Вводятся новые социально значимые объекты, оказывающие специализированную медицинскую помощь. В частности, введена в эксплуатацию новая областная инфекционная больница на 400 коек. Продолжается строительство онкологического диспансера на 200 коек; областного противотуберкулезного диспансера на 700 круглосуточных коек; реконструкция Областной детской клинической больницы.В Саратовской области в рамках национального проекта «Здравоохранение» в сельских населенных пунктах было введено 12 фельдшерско-акушерских пунктов, в 2020 году – 34 ФАПа.Приобретение модульных конструкций (ФАПов и врачебных амбулаторий) осуществляется в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. В 2021 году введено 10 ФАПов, в 2022 году – 16.В этом году реализуются мероприятия по приобретению и монтажу 20-ти модульных конструкций: 16 ФАП и 4-х врачебных амбулаторий.В конце июля введена в эксплуатацию поликлиника на 300 посещений в р.п. Соколовый Гагаринского района Саратова.Продолжается строительство четырех объектов: на 400 посещений - в р. п. Базарный Карабулак; на 300 посещений - в с. Питерка; на 400 посещений - в Краснокутском и в Новоузенском районах.Проводится реконструкция зданий поликлиники и инфекционного отделения Красноармейской районной больницы.Планируется: строительство поликлиники на 300 посещений в смену в микрорайоне «Шурова гора» в Энгельсе; строительство поликлиники на 500 посещений в смену в микрорайоне «Авиаторы» в Саратове; строительство поликлиники на 300 посещений в смену в р. п. Озинки; строительство поликлиники на 150 посещений в смену (100 взрослого населения и 50 детского) в поселке Поливановка; детской поликлиники на 150 посещений в микрорайоне «Звезда» в Кировском районе города Саратова.-Госпрограмма поддержки определенных категорий населения действует уже 14 лет. Составной частью соцпакета стало лекарственное обеспечение. Раньше до 1 октября текущего года все средства, выделенные на программу, тратились на препараты для определенной группы населения. Позже стала доступна денежная компенсация, которую претендент на соцпакет мог взять вместо положенных лекарств.Сейчас в регионе компенсация составляет не более 1200 рублей. Понимая, что этих средств не хватает на покупку лекарств, многие граждане решили отказаться от денег и вернуть соцпакет. Федеральная льгота доступна инвалидам 1-2-3-й групп и детям-инвалидам. Обладатель соцпакета имеет право на получение препаратов не только по основному заболеванию, но и по сопутствующим. Чтобы вернуть соцпакет и бесплатно получать необходимые лекарства, необходимо до 1 октября подать заявление в Пенсионный фонд, оставить заявку на Госуслугах или обратиться в МФЦ.-Денежная компенсация – это мнимая альтернатива, ведь в этом случае люди ограничивают себя в получении жизненно необходимой медикаментозной помощи. Бывает, что во время ремиссии пациенту становится легче, он начинает думать, что болезнь отступила, и отказывается от соцпакета. Болезнь может напомнить о себе в любой момент. К тому же, стоимость лекарственных препаратов может достигать от десятков тысяч до нескольких миллионов рублей в год. Размер существующей денежной компенсации конечно же не покрывает необходимые финансовые затраты. И тогда пациент и его семья остаются один на один с этой непростой ситуацией. Прежде, чем отказаться от соцпакета, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом, вместе оцените все риски и последствия такого шага, чтобы потом не пришлось сожалеть о принятом решении.-Дефицит медицинских кадров наблюдается по всей территории России. Потребность области во врачах составляет 1961 человек, наибольшую потребность испытывают районные больницы, в первичном звене потребность в участковых терапевтах составляет 117 человек, участковых педиатрах – 48.Реализация целевой подготовки является одним из механизмов привлечения и закрепления кадров в медицинские организации.Конкурсный отбор граждан в целях выдачи им направлений для заключения договоров о целевом обучении проводится каждый год.В этом году он проходит по новым правилам. О необходимости внесения изменений в процесс выдачи направлений на целевое обучение говорил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.В феврале этого года депутатами Саратовской областной Думы были поддержаны поправки в Закон Саратовской области об образовании, которые изменили правила конкурсного отбора. С ними можно ознакомиться на официальном сайте министерства здравоохранения и министерства образования. В данный момент по целевым направлениям проходят подготовку более 1,6 тыс. человек (без учета выпуска).В текущем году выпуск составил 148 человек после специалитета, 142 – после ординатуры.Вместе с этим, внедрен еще один механизм поддержки абитуриентов. Сверх квоты целевого приема будет набрано еще 100 студентов, не прошедших по квоте целевого приема, а также поступающих на коммерческой основе, готовых работать после окончания вуза в сельской местности. Подготовка этих специалистов будет осуществляться за счет областного бюджета.Механизм поддержки предложен губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным и призван помочь медицинским организациям, остро нуждающимся во врачебных кадрах.Документы на обучение по программе специалитета для медицинских организаций Саратовской области находятся на рассмотрении. Все претенденты, подавшие заявления, об итогах рассмотрения будут оповещены в ближайшее время.-Губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным поставлена задача до конца 2023 года завершить организацию розничной торговли на всех обособленных подразделениях медицинских организаций, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность. В Саратовской области 809 структурных подразделений 38 медицинских организаций имеют лицензию на фармацевтическую деятельность. В настоящее время осуществляют розничную торговлю 681 обособленное подразделение 38 медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Саратовской области. До конца года работа по открытию аптечных пунктов будет завершена.Не так давно, на первом этаже консультативно-диагностической поликлиники Областной клинической больницы открыта аптека. Это очень удобно для жителей области, которые приезжают на консультации к областным специалистам.Ассортимент представлен наиболее востребованными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями: жаропонижающими, обезболивающими, антигистаминными, гипотензивными, спазмолитическими, отхаркивающими, антибактериальными препаратами, антисептическими и перевязочными средствами и другими. Такой ассортимент представлен и поддерживается и на других ФАПах области.- Действительно, в августе продолжается нестабильная ситуация по энтеровирусным инфекциям. По состоянию на 28.08.2023 в ГУЗ «СОИКБ имени Н.Р.Иванова» находятся на лечении 270 человек 243 ребенка, 27 взрослых. За последние сутки поступило 13 детей. Тяжелых нет. Всем находящимся на лечении медицинская помощь оказывается в полном объеме. Все необходимые препараты имеются в наличии.Министерством здравоохранения области организованы лечебно-диагностические и противоэпидемические мероприятия в соответствии с требованиями постановления главного государственного санитарного врача по Саратовской области от 24.06.2023 № 11 «О дополнительных мерах по профилактике энтеровирусной инфекции среди населения Саратовской области в период сезонного подъема заболеваемости», реализация которых продолжается.В ходе заседания оперативного штаба по эпидемиологической ситуации под председательством Губернатора Романа Бусаргина, прошедшем 25 августа, вместе с руководителем регионального Роспотребнадзора главами Саратова и Энгельсского района рассмотрели рекомендации, которые подготовил Роспотребнадзор в связи с началом учебного года.С сентября дети будут контактировать намного чаще, поэтому важно позаботиться об их здоровье и предотвратить риски массового распространения энтеровируса.-Данная ситуация заслуживает внимание по причине существующего эпидемического подъема, который определил необходимость принятия ряда ограничительных мероприятий со стороны специалистов Управления Роспотребнадзора по Саратовской области. Данные меры отражены в постановлении главного государственного санитарного врача по Саратовской области от 24.06.2023 № 11 «О дополнительных мерах по профилактике энтеровирусной инфекции среди населения Саратовской области в период сезонного подъема заболеваемости», и других нормативных актах.Также уровень госпитализации определил необходимость принятия управленческих решений со стороны отрасли здравоохранения.-В 2022 году было привито против гриппа 1 447 201 человек (охват профилактическими прививками был обеспечен на уровне 61,29%), в том числе среди лиц старше 60 лет – 527 254 человек. В текущем году мероприятия по вакцинации против гриппа запланированы с сентября.Планируется поступление вакцин «Совигрипп», «Ультрикс квадри».В конце августа за счет федерального бюджета началась в Саратовскую область поставка вакцины для профилактики гриппа, поступит 106370 доз детской вакцины и 381680 доз взрослой вакцины.Дополнительно в Саратовскую область до 30 ноября будут за счет федерального бюджета поставлены 145 850 доз детской вакцины и 459 710 доз взрослой вакцины. Полученное количество вакцины позволит привить 1 093 010 человек.Дополнительно планируется приобрести около 195 000 доз гриппозной вакцины (Совигрипп, Гриппол плюс). Поставка вакцины за счет областного бюджета планируется в сентябре-октябре.-В Саратовской области в связи с энтеровирусной инфекцией не собираются закрывать школы и детские сады. На сегодняшний день распространение заболевания находится под контролем и не вызывает опасений. Сейчас выписывается больше, чем поступает. Мы находимся на плато, снижение будет. Вопрос сейчас о закрытии школ, детских садов в связи с очагами не стоит, так как этих очагов не наблюдается.