Экспозиции саратовских музеев выведут на новый профессиональный уровень
В 2023 году общий объем средств, предусмотренных министерству культуры области на реализацию госпрограмм и национального проекта «Культура», составляет 643,9 миллиона рублей, из них средства федерального бюджета - 495,2 миллиона рублей.
На реализацию мероприятий нацпроекта «Культура» выделено 550,2 миллиона рублей. Эта сумма на 347,4 миллиона рублей больше, чем 2022 году. В частности, существенная техническая модификация на общую сумму порядка 55 миллионов рублей преобразит Энгельсский краеведческий музей, Дом-музей В.И. Чапаева (г. Пугачев), экспозиции мемориального дома семьи Чернышевских Музея-усадьбы Н.Г. Чернышевского. В Государственном музее К.А. Федина будет обновлен экспозиционный зал «Кабинет писателя».
В экспозициях музеев существенно расширятся информационная, интерактивная и аттрактивная (более привлекательная) составляющие. Например, создание объемных макетов с использованием мультимедийных технологий, гиперреалистичных манекенов, систем 3-Д – мэппинга, аудиовизуальных средств и акустических систем. Это позволит вывести экспозиции музеев на новый профессиональный уровень.
О промежуточных итогах реализации нацпроекта в нашем регионе в 2023 году в интервью нашему корреспонденту рассказала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. Полный текст интервью можно прочитать ЗДЕСЬ.
На реализацию мероприятий нацпроекта «Культура» выделено 550,2 миллиона рублей. Эта сумма на 347,4 миллиона рублей больше, чем 2022 году. В частности, существенная техническая модификация на общую сумму порядка 55 миллионов рублей преобразит Энгельсский краеведческий музей, Дом-музей В.И. Чапаева (г. Пугачев), экспозиции мемориального дома семьи Чернышевских Музея-усадьбы Н.Г. Чернышевского. В Государственном музее К.А. Федина будет обновлен экспозиционный зал «Кабинет писателя».
В экспозициях музеев существенно расширятся информационная, интерактивная и аттрактивная (более привлекательная) составляющие. Например, создание объемных макетов с использованием мультимедийных технологий, гиперреалистичных манекенов, систем 3-Д – мэппинга, аудиовизуальных средств и акустических систем. Это позволит вывести экспозиции музеев на новый профессиональный уровень.
О промежуточных итогах реализации нацпроекта в нашем регионе в 2023 году в интервью нашему корреспонденту рассказала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. Полный текст интервью можно прочитать ЗДЕСЬ.