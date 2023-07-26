26 июля 2023 СРЕДА
Новости
18:00 | 25 июля
В Саратове и Энгельсе рекомендовано ограничить проведение массовых мероприятий
17:32 | 25 июля
Эксперт оценил оборачиваемость парковочных мест
17:02 | 25 июля
Саратовцы получили государственные награды
16:03 | 25 июля
Лекторы российского общества «Знание» выступили в «Звездочке»
15:17 | 25 июля
Открыт набор в «Школу предпринимательства»
15:02 | 25 июля
Пассажиры электропоезда Саратов 1 - станция Тарханы смогут проверить свое здоровье
14:50 | 25 июля
Экспозиции саратовских музеев выведут на новый профессиональный уровень
14:49 | 25 июля
Наталия Щелканова, министр культуры Саратовской области: «Нацпроект повышает качество и разнообразие культурной жизни региона»
14:02 | 25 июля
В Саратовской области стартует охота на болотно-луговую дичь
13:01 | 25 июля
Число зрительных мест в модернизированных кинозалах региона превысит 6 тысяч
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Экспозиции саратовских музеев выведут на новый профессиональный уровень

Новости
В 2023 году общий объем средств, предусмотренных министерству культуры области на реализацию госпрограмм и национального проекта «Культура», составляет 643,9 миллиона рублей, из них средства федерального бюджета - 495,2 миллиона рублей.


На реализацию мероприятий нацпроекта «Культура» выделено 550,2 миллиона рублей. Эта сумма на 347,4 миллиона рублей больше, чем 2022 году. В частности, существенная техническая модификация на общую сумму порядка 55 миллионов рублей преобразит Энгельсский краеведческий музей, Дом-музей В.И. Чапаева (г. Пугачев), экспозиции мемориального дома семьи Чернышевских Музея-усадьбы Н.Г. Чернышевского. В Государственном музее К.А. Федина будет обновлен экспозиционный зал «Кабинет писателя».
В экспозициях музеев существенно расширятся информационная, интерактивная и аттрактивная (более привлекательная) составляющие. Например, создание объемных макетов с использованием мультимедийных технологий, гиперреалистичных манекенов, систем 3-Д – мэппинга, аудиовизуальных средств и акустических систем. Это позволит вывести экспозиции музеев на новый профессиональный уровень.

О промежуточных итогах реализации нацпроекта в нашем регионе в 2023 году в интервью нашему корреспонденту рассказала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. Полный текст интервью можно прочитать ЗДЕСЬ.