Наталия Щелканова, министр культуры Саратовской области: «Нацпроект повышает качество и разнообразие культурной жизни региона»

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- В 2023 году общий объем средств, предусмотренных министерству культуры области на реализацию госпрограмм и национального проекта «Культура», составляет 643,9 миллиона рублей, из них средства федерального бюджета - 495,2 миллиона рублей.На реализацию мероприятий нацпроекта «Культура» выделено 550,2 миллиона рублей. Эта сумма на 347,4 миллиона рублей больше, чем 2022 году.- Традиционно помощь по нацпроекту «Культура» получают в большей части муниципальные районные и сельские учреждения культуры.Обновленные и модернизированные учреждения культуры составляют базу для повышения качества и разнообразия культурной жизни в малых городах и селах. Учреждения культуры всегда оставались центрами притяжения для населения. Нацпроект дает возможность в районах сделать их современными, более интересными, в первую очередь для молодежи и подрастающего поколения.Поэтому в первую очередь хочется отметить обновление базы муниципальных ДК. Капитальный ремонт ведется в 12 сельских домах культуры, на что предусмотрено 152,6 миллионов рублей. Средний процент выполнения на сегодняшний день составляет 55%. Все работы планируется завершить до 01 октября 2023 года. Уже сейчас видны хорошие темпы работ по Домам культуры села Красноармейское Энгельсского района, села Малиновка Аркадакского района, села Питерка Питерского района.Начата большая работа по строительству Дома культуры в Балаковском районе в селе Быков Отрог на сумму 83,4 миллиона рублей.Продолжается строительство Центра культурного развития в городе Балаково, начатое в 2022 году.К началу учебного года откроется после реконструкции ДШИ № 23 имени Ковалева города Саратова.Опережающими темпами ведется капитальный ремонт здания Балашовского краеведческого музея на сумму 15,3 миллиона рублей, где работы завершены на 92%.Только что стали известны отличные новости по развитию сети модернизированных кинозалов. На минувшей неделе Фонд кино подвел итоги конкурса 2023 года по поддержке кинозалов в населенных пунктах с численностью жителей до 500 тысяч человек. Отмечу, конкурс проводится в рамках национального проекта «Культура», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Благодаря этому проекту в 2023 году в регионе появятся более 600 новых зрительских мест: модернизированные кинозалы откроются в р.п. Новые Бурасы и в ЗАТО Светлый. Таким образом, общее число зрительских мест в модернизированных кинозалах региона достигнет около 6,5 тысяч.- В регионе проводится техническое переоснащение шести муниципальных и одного государственного музеев. После модернизации уже в этом году они будут представлять собой современные экспозиционные пространства.Существенная техническая модификация на общую сумму порядка 55 миллионов рублей преобразит Энгельсский краеведческий музей, Дом-музей В.И. Чапаева (г. Пугачев), экспозиции мемориального дома семьи Чернышевских Музея-усадьбы Н.Г. Чернышевского. В Государственном музее К.А. Федина будет обновлен экспозиционный зал «Кабинет писателя».В экспозициях музеев существенно расширятся информационная, интерактивная и аттрактивная (более привлекательная) составляющие. Например, создание объемных макетов с использованием мультимедийных технологий, гиперреалистичных манекенов, систем 3-Д – мэппинга, аудиовизуальных средств и акустических систем. Это позволит вывести экспозиции музеев на новый профессиональный уровень.- Да, конечно. В 2023 году в рамках нацпроекта в Централизованной библиотечной системе города Саратова проходит модернизация детской библиотеки № 30 (улица Большая Садовая, дом 149). В помещении библиотеки будут выделены 12 комфортных зон, которые предназначены для тихого чтения, интеллектуальных игр, обучения, дискуссионных площадок, кружков и клубов, мастер-классов. Для каждой возрастной группы предусмотрено отдельное пространство.Зонирование позволит максимально использовать все формы получения информации и библиотечных услуг: предоставление бумажных, электронных, оцифрованных документов; работа клубных формирований, кружков, творческих лабораторий, театральных мастерских; проведение мастер-классов, лекториев, обучающих мероприятий.В библиотеке запланировано создание семейного кинозала «Волшебный мир кино», который будет демонстрировать детские фильмы, созданные на основе литературных произведений. Проведение кинопоказов планируется 1 раз в месяц по субботам в 16.00.Открыть обновленную библиотеку планируется к началу учебного года.- Саратовская область активно реализует это направление нацпроекта. Оно очень важно, ведь новые виртуальные концертные залы помогают услышать и увидеть «классику» вживую. Прямые трансляции из специально оборудованных залов становятся доступными на всей территории нашего региона. С помощью концертов классической музыки в высоком качестве изображения и звука мы расширим аудиторию. Прежде всего это важно для наших слушателей в малых городах области. Виртуальный концертный зал создает для зрителей атмосферу личного присутствия на площадках самых престижных музыкальных учреждений России - Московской и Санкт- Петербургских филармонии и др.В мае 2023 года начали работу залы в Калининске и Марксе. Жители области уже пользуются возможностью, не покидая своего населенного пункта, бесплатно побывать на концерте звезд классической музыки. Всего в регионе открыто 13 виртуальных концертных залов, и мы будем развивать данное направление нацпроекта «Культура».Несмотря на непростое время, в целом для нашей отрасли 1-е полугодие текущего года сложилось успешно и плодотворно. Большую роль в этом сыграла поддержка, которую регион получил благодаря мероприятиям нацпроекта.