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В Саратове обсудили возможность развития центра малотоннажной химии

Новости


Директор Корпорации развития области Александр Храпугин и генеральный директор ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» Дмитрий Ханенко обсудили возможность развития центра малотоннажной химии для выпуска химических соединений и завершенного производства в сравнительно небольших количествах (например, препаратов для фармакологии, бытовой химии и др.).

В настоящее время предприятие занимается разработкой, производством, обслуживанием и ремонтом изделий для авиации, судостроения, специальной техники.

«Сегодня на предприятии работают более 550 высококвалифицированных специалистов. ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» внесен в реестр стратегических предприятий ОПК и имеет все необходимые лицензии для осуществления своей деятельности, в том числе, лицензию на осуществление работ по разработке, производству, испытанию и ремонту авиационной техники. Наше предприятие готово к развитию и уверено, что совместная работа позволит этого достичь», - поделился Дмитрий Ханенко.

Александр Храпугин проинформировал генерального директора предприятия о мерах поддержки, действующих на территории региона, которыми можно воспользоваться при реализации нового инвестиционного проекта.