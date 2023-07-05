В Саратове обсудили возможность развития центра малотоннажной химии

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В настоящее время предприятие занимается разработкой, производством, обслуживанием и ремонтом изделий для авиации, судостроения, специальной техники.«Сегодня на предприятии работают более 550 высококвалифицированных специалистов. ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» внесен в реестр стратегических предприятий ОПК и имеет все необходимые лицензии для осуществления своей деятельности, в том числе, лицензию на осуществление работ по разработке, производству, испытанию и ремонту авиационной техники. Наше предприятие готово к развитию и уверено, что совместная работа позволит этого достичь», - поделился Дмитрий Ханенко.Александр Храпугин проинформировал генерального директора предприятия о мерах поддержки, действующих на территории региона, которыми можно воспользоваться при реализации нового инвестиционного проекта.