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Жители области совершили более 15 млн поездок по льготным транспортным картам

Новости

Сегодня, 14 июня, заканчивается период пополнения льготных транспортных карт на текущий месяц. Пополнить карту на июль можно с 15 июня.

Жители области совершили более 15 млн поездок по льготным транспортным картам

Внести денежные средства на счет льготной транспортной карты можно в отделениях Сбербанка с помощью терминалов или банкоматов, а также через приложение «Сбербанк Онлайн».

Кроме того, пополнить транспортную карту можно онлайн на сайте «Онлайн ЖКХ» или в личном кабинете на сайте «Саратовтк.рф».

Пополнение баланса также возможно в пунктах «ПлатёжЦентр» Саратова и Энгельса.

Льготным категориям лиц, имеющим право на бесплатный проезд, пополнять карту не нужно, это происходит автоматически на период, пока действуют подтверждающие льготу документы.

Напомним, система льготных транспортных карт действует в регионе с 1 ноября прошлого года. По данным оператора системы, за это время жители области получили более 180 тысяч транспортных карт, по которым совершили свыше 15 млн поездок.