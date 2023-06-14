Жители области совершили более 15 млн поездок по льготным транспортным картам
Сегодня, 14 июня, заканчивается период пополнения льготных транспортных карт на текущий месяц. Пополнить карту на июль можно с 15 июня.
Внести денежные средства на счет льготной транспортной карты можно в отделениях Сбербанка с помощью терминалов или банкоматов, а также через приложение «Сбербанк Онлайн».
Кроме того, пополнить транспортную карту можно онлайн на сайте «Онлайн ЖКХ» или в личном кабинете на сайте «Саратовтк.рф».
Пополнение баланса также возможно в пунктах «ПлатёжЦентр» Саратова и Энгельса.
Льготным категориям лиц, имеющим право на бесплатный проезд, пополнять карту не нужно, это происходит автоматически на период, пока действуют подтверждающие льготу документы.
Напомним, система льготных транспортных карт действует в регионе с 1 ноября прошлого года. По данным оператора системы, за это время жители области получили более 180 тысяч транспортных карт, по которым совершили свыше 15 млн поездок.