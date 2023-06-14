Жители области совершили более 15 млн поездок по льготным транспортным картам

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Внести денежные средства на счет льготной транспортной карты можно в отделениях Сбербанка с помощью терминалов или банкоматов, а также через приложение «Сбербанк Онлайн».Кроме того, пополнить транспортную карту можно онлайн на сайте «Онлайн ЖКХ» или в личном кабинете на сайте «Саратовтк.рф».Пополнение баланса также возможно в пунктах «ПлатёжЦентр» Саратова и Энгельса.Льготным категориям лиц, имеющим право на бесплатный проезд, пополнять карту не нужно, это происходит автоматически на период, пока действуют подтверждающие льготу документы.Напомним, система льготных транспортных карт действует в регионе с 1 ноября прошлого года. По данным оператора системы, за это время жители области получили более 180 тысяч транспортных карт, по которым совершили свыше 15 млн поездок.