Саратовцев приглашают на новую интерактивную экскурсию

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Здесь собрана информация о золотоордынском городе Укек, а также об окружавших его поселениях, располагавшихся на территории современного Саратова и области. Впервые на одной площадке масштабно представлены 360 находок с территорий сорока археологических памятников.Гости узнают, что производили в Укеке и его округе, как выглядели люди Средневековья, что они носили, каким подаркам была рада любая женщина того времени.Посетители увидят уникальные по сохранности предметы быта и обихода, а также обнаруженный археологами клад.С помощью кресала и кремня гости парка научатся высекать искры для получения огня, пробуют изготовить из шерсти нить при помощи веретена и пряслица, откроют замки того времени, а также сырают с друзьями в настольную игру, в которую играли 700 лет назад.Погрузиться в средневековую атмосферу на новой выставке можно до января 2024г.