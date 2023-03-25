"Анна Каренина" в саратовской Драме: "кафедра, с которой можно много сказать миру добра"
Саратовский академический театр драмы представил зрителям премьеру спектакля "Анна Каренина" по роману Льва Толстого. За основу постановки режиссер Иван Комаров взял инсценировку произведения Диной Полетаевой. Интерес к будущему сценическому воплощению толстовской лав-стори на сцене театра Слонова был прикован задолго до премьеры, о чем свидетельствуют раскупленные билеты на "Каренину" еще во время репетиций. Сегодня совершенно точно можно отметить: постановка станет самой обсуждаемой в уходящем театральном сезоне Саратова.
Жанр спектакля определен как "подлинная история Анны Карениной, рассказанная Фру-Фру". Уже одна формулировка заинтриговала, а ценителей традиционного театра и того пуще - увела в сторону. Комаров же решил произведение в стилистике метамодернизма. Мы увидели постановку яркой и даже острой формы, очень динамичную, масштабную по декорациям, технически глобальную и еще раз доказывающую, что труппе Академдрамы подвластно все.
"Анн Карениных столько же, сколько читателей этого романа", - постановщик саратовской версии следует за утверждением современного исследователя творчества Толстого Павла Басинского. Это считывается в сочетании аутентичных эпохе и бесконечно красивых костюмов персонажей Льва Толстого и современной атрибутики, как-то моноколесо Вронского и тележка из торгового зала, которую в качестве телеги для сена и кареты скорой для рожающей Кити (чего уж) использует Левин.
На то, что история сгоревшей в страсти Анны современна всегда, намекнет интерактивность спектакля. Зрителям в нем роли тоже приготовлены. Один кинет жребий за героиню и тем самым решит, с кем ей остаться. Другой поддержит ту самую тележку, предварительно подняв со своих колен упавшего в обморок Константина Левина. Появится возможность и подпеть Николаю Левину. "Я не ангел, я не бес" Владимира Преснякова звучит в постановке один раз, но раздается в сознании на протяжении всего повествования.
Правда, слово "протяжение" не отражает ритма действия. Молниеносно сменяются сцены. На наших глазах вагон поезда превращается в спальню Долли, салон Бетси. На табло железнодорожной станции бегут красные строки с именами персонажей и обозначением сцены. Герои сыплют цитатами из классических произведений. Культурологические ребусы считываются в оформлении сцены (одно только зазывание публики тонкой и очаровательно грассирующей Фру-Фру посмотреть флоберовскую "Мадам Бовари" чего стоит). Действие соткано из метафор, гипербол, оксюморонов. Все это вначале кажется абсурдным и соблазняет покинуть зал, но затем трансформируется в желание как можно больше разгадать в этом насыщенном и чертовски увлекательном интертекстуальном полотне.
Эстетика Комарова сродни тому, как строится процесс обучения в классическом вузе. Постигая дисциплину за дисциплиной, в его финале понимаешь, что тебе привили методологию мышления, позволяющую все важные процессы увидеть многомерно. Так и тут. Любуешься манким, женственным и каким-то роскошным движением Анны от буффонного озорства в сцене знакомства с Вронским к высочайшей трагедии финале и все это в метаниях между долгом и страстью (Зоя Юдина в родном театре взрастила в себе великолепную героиню)... Сопереживаешь Алексею Каренину, которому мало неврологического порока, так к нему добавляется мучительный выбор между честью и добротой (гибкая плазма таланта помогает Александру Фильянову виртуозно отобразить "мильён терзаний" обманутого мужа). Наблюдаешь растерянность Вронского, в котором перед страстным натиском Анны отступают его офицерская стать и мужской напор (отличная роль Дмитрия Кривоносова)... Замечаешь лисью хитринку в глазах Татьяны Родионовой, филигранно создающей образ своей Долли - не пресно-безутешной, а притягательной и оптимистичной... Заливаешься краской от философских речей Стивы о "полигамии" в момент совершаемых им самых низменных физических действий (первый красавец театра Слонова Денис Кузнецов не впервые примеряет роль характерную, и все удачно)... Удивляешься превращению Сережи в Николая Левина (Олег Морозов на непостижимом уровне изображает, как одинаково по-детски могут быть обижены и несчастны и ребенок, и взрослый в вихре страстей окружающих)... Радуешься и одновременно пугаешься молодой энергии Кити и Константина Левина (звонкие Катерина и Максим Локтионовы), элегантной сексуальности Бетси Тверской (как по нотам дирижирует обществом вокруг своей героини Александра Коваленко)... Восхищаешься народной артисткой России Людмилой Гришиной, чья мадам Вронская сногсшибательна в своей кокетливой деменции и "воспоминаниях" о поклонниках, и не абы каких, а от Пушкина до Еврипида.
Эти образы (уже при прочтении строк выше одних потенциальных зрителей они отпугнут, других повлекут на спектакль даже из любопытства) противоречивы, но живы и глубоки. Режиссер и актеры рисуют их такими необычными красками, которые только подчеркивают и углубляют переживания этих "тревожных людей" (кстати, эскиз по книге Фредрика Бакмана Комаров ставил на лаборатории Саратовского театра драмы "Видимоневидимо", но в результате ему выпала "Анна Каренина"). Потому и присутствие лошади Фру-Фру к финалу спектакля снимает вопросы о том, почему она здесь появляется. Образ-метафора в блестящем наряде слепит глаза героям, задорно указывая на их болевые точки. Не зря же Вронский неоднократно пытается ее убить.
Постановка "Анна Каренина" Саратовского театра драмы, конечно же, для подготовленного, начитанного и "насмотренного", театрального зрителя. Но для каждого посмотревшего ее не останется никаких шансов на усредненные оценки и вялые эмоции. Уже в вечер премьеры спектакль обрел как горячих поклонников, так и людей, категорически его не принявших. Но, может, как раз этого накала нам сегодня и не хватает в нравственных исканиях? Предлагая поискать ответ и на этот вопрос, театр и превращается в "кафедру, с которой можно много сказать миру добра». Написал Николай Гоголь... Процитировал Алексей Каренин...
Елена Маркелова
Фото Саратовский театр драмы