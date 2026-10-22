«Маленькая Баба Яга» сможет  удивить большую сцену «Театрального Приволжья»

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Юные артисты Саратовской области готовятся к участию в VIII сезоне фестиваля детских и молодёжных театральных коллективов Приволжского федерального округа «Театральное Приволжье».Фестиваль уже восемь лет объединяет детские и молодёжные театральные коллективы регионов Приволжского федерального округа, открывает возможности для профессионального роста начинающих артистов, обмена опытом и популяризации театрального искусства среди молодёжи.В октябре на сцене Городского дома культуры национального творчества молодёжная театральная студия «Мы Таланты Саратова» представила спектакль «Маленькая Баба-Яга».Спектакль поставлен по мотивам сказки о маленькой колдунье, которая стремится стать настоящей ведьмой, однако выбирает добрые поступки и помощь тем, кто в ней нуждается. Вместе с главной героиней и её верным вороном зрители отправились в волшебное путешествие, наполненное приключениями, испытаниями и неожиданными встречами.Постановка под руководством Ольги Юрьевны Мешковой стала частью большой творческой работы коллектива. Каждый день юные актёры совершенствуют сценическую речь, актёрское мастерство, умение работать в ансамбле и создавать цельный художественный образ.- Фестиваль «Театральное Приволжье» — это важная площадка для творческого развития детей и молодёжи, где талантливые ребята получают возможность проявить себя, почувствовать ответственность за общий результат и представить родной регион широкой аудитории. Участие в фестивале помогает юным артистам развивать сценическую культуру, коммуникативные навыки и умение работать в команде. Театр учит сопереживать, понимать друг друга, мыслить образно и бережно относиться к культурным традициям. Уверена, что для многих участников этот опыт станет важным шагом на пути к профессиональному и личностному становлению, — отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.Общественный проект Приволжского федерального округа фестиваль «Театральное Приволжье» инициирован полномочным представителем Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым.