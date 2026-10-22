Петровское казачество воспитывает патриотов: в Новозахаркино прошел урок мужества

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Сегодня в филиале школы № 8 в селе Новозахаркино прошло важное занятие в рамках проекта «Мобилизация патриотизма 2.0», поддержанного Фондом президентских грантов. Казаки провели для сельских школьников урок по сборке и разборке макетов оружия – АКМ и пистолета Макарова.Для большинства ребят такой опыт стал первым, и они с большим интересом знакомились с устройством автомата Калашникова и пистолета Макарова.Особое внимание на занятии уделялось не только технике, но и культуре обращения с оружием: безопасности, аккуратности, уважению к воинской службе. Казаки подчёркивали, что дисциплина и собранность – это не про строгость ради строгости, а про ответственность перед собой и товарищами.«Для меня важно, чтобы ребята не просто запомнили последовательность действий, а почувствовали, сколько труда и точности требует любая военная специальность. Когда мальчишка впервые сам собирает автомат – пусть даже макет – в этом есть особый смысл: он понимает, что серьёзное дело требует серьёзного отношения.Приятно видеть, как у ребят просыпается интерес, как они стараются не подвести команду, спрашивают, уточняют, хотят сделать лучше. Это и есть воспитание характера. Надеюсь, что такие занятия помогут им вырасти ответственными, сильными и неравнодушными людьми».