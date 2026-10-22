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320 первокурсников Губернаторского колледжа официально вступили в ряды кадетского братства  

Новости
320 первокурсников Губернаторского колледжа официально вступили в ряды кадетского братства  

В Губернаторском колледже состоялась торжественная церемония принятия клятвы кадета. В этот день 320 первокурсников официально вступили в ряды кадетского братства. Разделить с ребятами этот важный момент пришли старшие товарищи, педагоги и родители.
 
«Традиция торжественного принятия клятвы кадета существует в Губернаторском колледже с 2009 года. За это время церемония стала одним из центральных событий в жизни учебного заведения. Это не просто дань красивой традиции, это живая история, неразрывная связь поколений патриотов, которые во все времена были надёжной опорой государства», - отметила заместитель министра образования области Людмила Григорьева.
 
Студенты произнесли слова клятвы, пообещав свято чтить кодекс чести кадета и достойно нести звание, которое им предстоит подтверждать своими поступками и достижениями. Каждому участнику церемонии вручили кадетское удостоверение — документ, подтверждающий принадлежность к кадетскому направлению подготовки и дающий право с гордостью носить форму соответствующего ведомства.
 
С напутственными словами к новоиспечённым кадетам обратился директор колледжа Борис Дермер: «Помните: каждое слово вашей сегодняшней клятвы — это обязательство. Желаю вам никогда не терять высокой чести кадета Губернаторского колледжа. Надеюсь, что верность Родине, благородство, дисциплина, хорошая учёба станут для вас главными принципами жизни. Пусть слова сегодняшней клятвы помогают преодолевать трудности и добиваться успехов».
 
Завершилась церемония торжественным маршем кадетов.
 