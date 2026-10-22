Саратовцы могут принять участие в Статистическом диктанте

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[i]Диктант проходит в онлайн-формате на сайте https://sd.rosstat.gov.ru/ и рассчитан на широкий круг участников.В этом году предусмотрено два уровня Статистического диктанта:школьный (12-18 лет) – 15 вопросов и 30 минут на ответы. Он подойдет тем, кто только начинает знакомиться со статистикой и хочет проверить свои знания на заданиях своего уровня;углубленный (старше 18 лет) – 30 вопросов и 45 минут на ответы. На этом уровне вопросы сложнее и рассчитаны на тех, кто готов подробнее разобраться в данных.