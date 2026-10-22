22 октября 2026 ЧЕТВЕРГ
Новости
20:32 | 21 октября
«Маленькая Баба Яга» сможет  удивить большую сцену «Театрального Приволжья»
18:11 | 21 октября
Петровское казачество воспитывает патриотов: в Новозахаркино прошел урок мужества
16:30 | 21 октября
Саратовцы могут принять участие в Статистическом диктанте
15:43 | 21 октября
Саратовские профсоюзы завершили сбор гуманитарной помощи в рамках акции «Профсоюз рядом!»
14:35 | 21 октября
На ФАПах Ртищевского района за девять месяцев 2026 года проведено свыше 20 тысяч ЭКГ-исследований
13:10 | 21 октября
В Год единства народов России Саратов вновь станет столицей народной песни
11:39 | 21 октября
Отопление подключено во всех 43 социозащитных учреждениях с круглосуточным пребыванием людей
10:30 | 21 октября
В селе Меловое Красноармейского района активные жители контролируют строительство нового ФАПа
09:30 | 21 октября
В Саратовской области состоялся разведывательный выход, приуроченный к Дню отца
18:24 | 20 октября
Людмила Жуковская: проект бюджета задает четкий вектор на финансовую устойчивость региона
История про газ и про нас
Подробнее
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Саратовцы могут принять участие в Статистическом диктанте

Новости
[i]

С 13 по 22 октября Федеральной службой государственной статистики проводится VIII Статистический диктант, приуроченный к 215-летию российской государственной статистики.

 
Диктант проходит в онлайн-формате на сайте https://sd.rosstat.gov.ru/ и рассчитан на широкий круг участников.
 
В этом году предусмотрено два уровня Статистического диктанта:
 
школьный (12-18 лет) – 15 вопросов и 30 минут на ответы. Он подойдет тем, кто только начинает знакомиться со статистикой и хочет проверить свои знания на заданиях своего уровня;
 
углубленный (старше 18 лет) – 30 вопросов и 45 минут на ответы. На этом уровне вопросы сложнее и рассчитаны на тех, кто готов подробнее разобраться в данных.
 
Саратовцы могут принять участие в Статистическом диктанте