Инвесторам предложили историческое здание Гостиного двора по символической цене  

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Победитель торгов получит в собственность просторное здание площадью более 2 тысяч кв. м, а также право аренды земельного участка. Это открывает по-настоящему широкий простор для реализации смелых бизнес-идей: здесь может появиться уютный бутик-отель, атмосферный ресторанный кластер, современный деловой центр или культурное пространство.Учитывая статус объекта, новому собственнику предстоит выполнить работы по сохранению памятника и его приспособлению к современным нуждам. Однако эти вложения напрямую формируют ценность актива, ведь после реставрации старинный дом станет заметным объектом городской среды и привлекательным местом для горожан и туристов.Прием заявок продлится до 11 ноября. За этот период инвесторам предстоит оценить не только потенциал самого объекта, но и собственные возможности. Информация о льготных условиях размещена на платформе наследие.дом.рф. Узнать подробности о памятнике можно по ссылке: https://vk.cc/d34HMF.