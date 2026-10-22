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Инвесторам предложили историческое здание Гостиного двора по символической цене  

Новости

В Саратове начинается новая глава истории объекта культурного наследия «Гостиный двор». Здание, построенное в 1881 году на улице Кутякова, 12, выставлено на торги. Памятник ждет заботливого инвестора, который готов вернуть ему былое величие и снова сделать его частью активной городской жизни.

 
 
Победитель торгов получит в собственность просторное здание площадью более 2 тысяч кв. м, а также право аренды земельного участка. Это открывает по-настоящему широкий простор для реализации смелых бизнес-идей: здесь может появиться уютный бутик-отель, атмосферный ресторанный кластер, современный деловой центр или культурное пространство.
 
Учитывая статус объекта, новому собственнику предстоит выполнить работы по сохранению памятника и его приспособлению к современным нуждам. Однако эти вложения напрямую формируют ценность актива, ведь после реставрации старинный дом станет заметным объектом городской среды и привлекательным местом для горожан и туристов.
 
Прием заявок продлится до 11 ноября. За этот период инвесторам предстоит оценить не только потенциал самого объекта, но и собственные возможности. Информация о льготных условиях размещена на платформе наследие.дом.рф. Узнать подробности о памятнике можно по ссылке: https://vk.cc/d34HMF.
 