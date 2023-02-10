Саратовские военные стали донорами

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Командование воинской части Саратовской области и военнослужащие поддержали благотворительную акцию и приняли участие в сдаче крови.Военнослужащие посетили пункт Центра крови в городе Энгельсе. В акции принял участие командир воинской части, полковник Кирилл Костюченко."Каждая капля крови может спасти чью-то жизнь. Гематологи утверждают, что один донор — это три спасенные жизни. Донорство - важное дело, необходимое и всегда востребованное. Данная процедура для военнослужащих - это не разовая акция, а образ жизни, который помогает почувствовать значимость своей помощи. Каждая капля крови может спасти чью-то жизнь. Гематологи утверждают, что один донор - это три спасенные жизни», - уверены военные.